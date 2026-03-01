'Itínere' multiplica por diez su alcance social en Cartagena llegando a los 3.600 inscritos

X edición de la Jornada de dinamización de empleo juvenil ITINERE - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una semana después de la celebración de su décimo aniversario, el Ayuntamiento de Cartagena ha realizado un balance de la jornada ITINERE 2026, confirmando que ha sido la edición más multitudinaria y ambiciosa de su historia.

Lo que nació en 2017 como un proyecto piloto para 350 alumnos en la UNED, se consagró el pasado viernes como un fenómeno social que ha movilizado a 5.000 participantes, consolidando un crecimiento del 1.400 por ciento en apenas una década.

Este éxito es resultado de diez años de apuesta firme por el talento local. A lo largo de esta década, cerca de 24.000 jóvenes han pasado por las distintas ediciones de ITINERE, recibiendo orientación y contacto directo con el mundo laboral. Para consolidar este referente, el Ayuntamiento de Cartagena ha realizado una importante inversión cercana al medio millón de euros.

El evento, que estrenó ubicación en el Palacio de Deportes, ha servido para demostrar la potencia del trabajo transversal entre los servicios de Juventud y lde Empleo y Formación (ADLE). En estos diez años, ITINERE ha pasado de ofrecer 21 actividades a desplegar un catálogo de más de 60 talleres, demostraciones, sesiones de networking y mesas redondas, contando con el respaldo de medio centenar de empresas e instituciones líderes.

El concejal de Deportes y Juventud, José Martínez, ha destacado la gran acogida de esta nueva cita, "el balance no puede ser más positivo. En este tiempo hemos pasado de ser una pequeña guía para el empleo a un gran escaparate de las oportunidades laborales y de formación".

Martínez ha puesto en valor la labor de las áreas de Juventud y Empleo. "Este crecimiento no es casualidad; es el resultado de una apuesta política firme por retener el talento en Cartagena. Gracias al trabajo conjunto de Juventud y la ADLE, hoy un joven cartagenero sabe que no tiene que mirar fuera para encontrar formación de excelencia o empleo de calidad. ITINERE es el puente que une la actividad formativa con los 3.000 puestos de trabajo que nuestra industria demanda".

UNA DÉCADA TRANSFORMANDO EL FUTURO

El balance de esta décima edición destaca no solo la cantidad, sino la calidad de la orientación prestada. El evento del pasado viernes puso el foco en Cartagena como "ciudad de acogida" y polo industrial, reforzando los itinerarios de Garantía Juvenil, emprendimiento tecnológico y formación dual.

Con este nuevo éxito de participación, el Ayuntamiento ya trabaja en la próxima edición de ITINERE, con el objetivo de seguir profesionalizando esta cita que ya es imprescindible en el calendario educativo y laboral de la Región de Murcia.