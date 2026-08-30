IU-Verdes acusa al PP de "utilizar Ceuta como escenario de confrontación" mientras rechaza la solidaridad entre CCAA

MURCIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia ha criticado el uso que el Partido Popular está haciendo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con la convocatoria de concentraciones para el próximo 2 de septiembre y ha acusado a los populares de pretender convertir la situación que atraviesa Ceuta "en un nuevo elemento de confrontación política".

La coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, ha señalado que "la solidaridad con Ceuta no se demuestra detrás de una pancarta convocada unilateralmente por el PP, sino compartiendo responsabilidades, aportando recursos y evitando que una ciudad con las características de Ceuta tenga que afrontar prácticamente sola una situación de esta magnitud".

A juicio de Luna, existe "una contradicción evidente entre las concentraciones promovidas desde la Presidencia de la FEMP y la actitud que mantiene el PP cuando se plantea la corresponsabilidad de las comunidades autónomas".

"No se puede pedir solidaridad con Ceuta a las puertas de los ayuntamientos y negarla después desde los gobiernos autonómicos", ha afirmado. "Si de verdad quieren ayudar a Ceuta, tienen la posibilidad de hacerlo asumiendo la parte de responsabilidad que corresponde a cada territorio", ha añadido.

IU-Verdes cuestiona además la forma en la que se ha realizado la convocatoria de la FEMP, sin buscar previamente el acuerdo de las fuerzas políticas representadas en una institución que debe expresar la pluralidad del municipalismo español.

Para Luna, "utilizar la Presidencia de la FEMP para trasladar la estrategia política del PP al conjunto de los ayuntamientos no ayuda a Ceuta ni contribuye a afrontar la situación". "Ceuta necesita soluciones, recursos y cooperación institucional, no propaganda", ha añadido.

IU-Verdes defiende que la prioridad "debe ser aliviar la presión que soportan la ciudad y sus servicios públicos, con la implicación del Gobierno de España, las comunidades autónomas y las entidades locales". La formación plantea utilizar los recursos de acogida disponibles en la península y continuar desde allí, con las garantías correspondientes, los procedimientos legales que deban seguirse en cada caso, ya sean de protección internacional, protección de menores o, cuando legalmente proceda, devolución o expulsión.

"Aliviar la presión sobre Ceuta también es defender Ceuta", ha afirmado Luna, que ha advertido de que mantener a miles de personas concentradas en la ciudad "no soluciona el problema y termina aumentando la presión sobre los servicios públicos y sobre la propia convivencia".

La coordinadora regional considera que las comunidades autónomas tienen que participar en esta respuesta y disponer de recursos suficientes para garantizar una acogida adecuada, especialmente en el caso de los menores.

"También la Región de Murcia tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. La protección de un niño o una niña no puede depender del territorio al que haya llegado ni de quién gobierne una comunidad autónoma", ha indicado.

IU-VERDES EXIGE FIRMEZA ANTE MARRUECOS

La organización ha reiterado asimismo su condena a la utilización de los movimientos migratorios por parte de Marruecos como instrumento de presión sobre España y ha reclamado una respuesta firme ante cualquier intento de condicionar las decisiones soberanas del país. Luna ha insistido en que "defender los derechos humanos es perfectamente compatible con exigir responsabilidades a Marruecos y defender la soberanía española".

"Las personas migrantes no pueden pagar las consecuencias de decisiones que no han tomado. Hay que señalar a quienes las utilizan como instrumento de presión, no convertirlas a ellas en responsables de la crisis", ha señalado.

La dirigente de IU-Verdes ha criticado en este sentido la posición de PP y Vox, a quienes acusa de centrar su discurso en las personas migrantes mientras dejan en segundo plano las responsabilidades políticas que están detrás de lo ocurrido. "No aceptamos que Marruecos utilice a las personas migrantes como mecanismo de presión sobre España, pero tampoco que PP y Vox aprovechen esta situación para alimentar el miedo y sacar rédito político", ha afirmado Luna.

LUNA PIDE A LÓPEZ MIRAS QUE DEMUESTRE SU SOLIDARIDAD "CON HECHOS"

IU-Verdes de la Región de Murcia no secundará las concentraciones del próximo 2 de septiembre en los términos planteados por la Presidencia de la FEMP. Luna ha recalcado que esta decisión no supone una falta de apoyo a la ciudad autónoma.

"Nuestra solidaridad con Ceuta y con su población es absoluta. Precisamente por eso creemos que una situación tan grave no puede utilizarse para organizar actos partidistas bajo las siglas de una institución que representa a ayuntamientos de todos los colores políticos", ha señalado, mientras emplaza al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a trasladar el apoyo a Ceuta a decisiones concretas y a respaldar los mecanismos de solidaridad entre territorios.

"Si López Miras quiere demostrar que está con Ceuta, que lo haga con hechos. Que la Región de Murcia asuma la responsabilidad que le corresponde y contribuya a aliviar la situación de la ciudad", ha concluido.