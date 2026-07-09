Jaime Lorente recibirá el 'Castillete de Oro' del Festival del Cante de las Minas

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LA UNIÓN (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El actor murciano Jaime Lorente será distinguido con el 'Castillete de Oro', la máxima distinción institucional que concede el Festival Internacional del Cante de las Minas, durante la sexagésima quinta edición del certamen, que se celebrará en La Unión del 29 de julio al 8 de agosto y estará dedicada a la Región de Murcia.

La organización ha reconocido la trayectoria del intérprete, natural del barrio del Carmen de Murcia, y ha destacado su proyección nacional e internacional tras sus papeles como el de Denver en la serie 'La casa de papel', además de su participación en otras producciones de éxito como 'Élite', 'El Cid' o 'Cristo y Rey'.

Formado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, Lorente inició su carrera sobre los escenarios antes de dar el salto a la televisión en 2016 con 'El secreto de Puente Viejo'. Posteriormente ha desarrollado su trayectoria cinematográfica con títulos como 'Todos lo saben', 'La sombra de la ley', '42 segundos' o 'Disco, Ibiza, Locomía', además de compaginar la interpretación con su faceta de escritor y músico, según ha informado la fundación.

Tras conocer la concesión del galardón, el actor ha asegurado haber sentido "un honor enorme y una alegría muy especial" y ha señalado que, "como murciano, sé lo que representa el Festival Internacional del Cante de las Minas para nuestra tierra y para la cultura de este país. Es un reconocimiento que recibo con muchísima gratitud y con un profundo respeto hacia todos los artistas que han pasado por ese escenario y han contribuido a hacer del Festival un referente mundial".

Sobre su vínculo con el flamenco, Lorente ha afirmado que "siempre ha estado presente de una forma u otra en mi vida" y ha destacado que se trata de "un arte que emociona porque nace de la verdad, de las vivencias y de la capacidad de transformar el dolor, la alegría y la esperanza en belleza".

Asimismo, ha añadido que, como actor, siente "una conexión muy especial con esa forma tan intensa y honesta de expresar las emociones" y ha expresado su deseo de "celebrar en La Unión este reconocimiento y disfrutar de la magia que solamente el Festival Internacional del Cante de las Minas sabe crear".

Con esta distinción, Jaime Lorente se suma al listado de galardonados de la presente edición, entre los que figuran los periodistas Carlos del Amor y Antonio Lucas, la banda Viva Suecia, la bailaora María Pagés, el programa 'La Revuelta', el senador Francisco Bernabé, el cantaor Arcángel y el músico Jorge Pardo.