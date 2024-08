Jesús Corbacho gana la 'Lámpara Minera' del LXIII Festival Internacional del Cante de las Minas

MURCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 'Lámpara Minera' de la 63ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas se va para Huelva. El onubense Jesús Corbacho conquistó al jurado del concurso más prestigioso del flamenco en la 'Catedral del Cante', llevándose a casa el premio por Mineras y Guajira (Grupo III) y, por tanto, el galardón más codiciado del cante flamenco.

"Todavía no me lo creo. Lo he deseado tanto y la he visto en esta edición tan cerca y a la vez tan lejos, que parece que estoy en un sueño", confesaba mientras sostenía en sus manos el nuevo trofeo de la 'Lámpara Minera'.

El escenario no le era nuevo: en 2008 ganó el premio por Malagueñas y ha acompañado al baile en varias ocasiones en este templo. Esta vez demostraba su capacidad para defender solo el cante. Sacó una foto de su abuelo José. "Sabía que él estaba dándome fuerza y la llevaba al 'laito' del corazón, junto a fotos de mi mujer e hijos y la Virgen del Rocío. La he sacado para que el mundo entero vea de dónde vengo: de una familia humilde, de respeto, cariño y valores", señalaba Corbacho.

Comparte el hecho de haber estado anteriormente en el Festival con sus compañeros de galardones de esta edición. Es el caso de la japonesa 'La Yunko', que se alza con el 'Desplante' Femenino este año, lleva desde los 18 años bailando flamenco y aprovechó que este verano no se iba a Japón para volver al Festival.

"Todo el mundo piensa en ganar el premio, pero yo ni lo pensaba", señalaba. Se trata de la primera bailaora no española que consigue esta distinción.

En el toque, el madrileño Joni Jiménez consiguió el 'Bordón Minero', imponiéndose a Marcos de Silvia, que quedó en segundo lugar. Hasta ahora solo había venido acompañando al cante, pero este año quería el 'bordonazo'. Se encuentra inmerso en un proyecto personal de guitarra y pronto se irá a la Bienal Flamenca de Sevilla a actuar junto a El Tomate y El Bolita.

José 'El Marqués' había venido con una banda, pero nunca solo. Con este premio quiere reivindicar el papel de solista para un instrumento como el violonchelo. "Es una sensación increíble porque estoy haciendo un disco de violonchelo flamenco y me va a venir genial para que la gente lo conozca", proyectaba el galardonado.

En la categoría de cante, Iván Carpio consiguió el premio del Grupo III Cantes Bajo Andaluces por su seguiriya, y el premio de malagueñas del Grupo II de Cantes de Málaga, Granada, Córdoba y Huelva y otros cantes derivados del fandango andaluz.

El premio de Tarantas ha recaído en Francisco Javier Heredia 'Isco Heredia', de Jaén, dotado con 3.000 euros; el premio de Cartageneras, patrocinado por el Ayuntamiento de Cartagena, ha sido para la sevillana 'Anabel de Vico', también dotado con la misma cantidad, al igual que el premio de Murcianas y otros Cantes Mineros, que ha ido a parar al taranto del almeriense Andrés Amador 'Andreles'.

El Premio Especial del Jurado, dotado con la cantidad de 1.000 euros, de mejor artista de acompañamiento fue para Enrique 'El Extremeño'. El jurado de esta edición ha estado formado por José Manuel Gamboa, Kyoko Shikaze, Manuel Bohórquez, Paco Paredes como presidente y Juan José Carrión de secretario. Con la entrega de los galardones, el Festival Internacional del Cante de las Minas pone rumbo a su 64ª edición.