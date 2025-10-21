El Jimbee de fútbol sala fomenta la asistencia a clase en el colegio Concepción Arenal del Ensanche

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena, a través del área de Educación, ha designado al CEIP Concepción Arenal como el centro apadrinado para el curso 2025/2026, dentro del programa municipal de prevención del absentismo escolar y que impulsa una asistencia positiva a clase.

Este proyecto tiene como finalidad destacar la labor educativa, social y comunitaria fomentando la implicación de toda la comunidad educativa -profesorado, alumnado y familias- así como visibilizar el compromiso del centro con la educación pública de calidad y su implicación en el desarrollo del entorno educativo y social del barrio, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

El proyecto, impulsado por el Programa Municipal de Absentismo Escolar, busca reforzar el compromiso de toda la comunidad educativa en la lucha contra el absentismo, especialmente en los centros con indicadores de vulnerabilidad social. Así mismo, esta iniciativa se basa en la creación de vínculos motivadores entre el alumnado y figuras de referencia positiva, en este caso los jugadores del Jimbee, que transmiten valores esenciales para el desarrollo personal y académico: esfuerzo, constancia, trabajo en equipo y superación. De esta manera, se busca reforzar una asistencia positiva a clase.

Desde su puesta en marcha en octubre de 2021, el proyecto 'Mejor con tu apoyo' ha contado con la participación de centros como el CEIP Stella Maris, CEIP Vicente Medina, CEIP San Antonio Abad y los centros educativos que integran el Proyecto Icue: CEIP Asdrúbal, CEIP Aníbal y CEIP Nuestra Señora del Mar, obteniendo un gran éxito en la implicación de alumnado y profesorado, y la motivación hacia el aprendizaje, así como reforzar la asistencia diaria a clase.

Esta colaboración busca demostrar que la educación es una tarea de todos, y que los referentes del deporte pueden ser un estímulo real para el alumnado. "El ejemplo de trabajo, disciplina y compañerismo que encarna el Jimbee Cartagena conecta perfectamente con los valores que queremos promover desde el Ayuntamiento entre nuestros escolares", han apuntado.

Durante el curso 2025/2026, el CEIP Concepción Arenal será el protagonista del proyecto, participando en diversas actividades conjuntas con los jugadores del Jimbee. Se han realizado charlas y encuentros donde los deportistas compartirán sus experiencias con el alumnado, sesiones de entrenamiento y actividades deportivas en el propio centro y un partido dedicado a sensibilizar sobre la importancia de asistir a clase, que tendrá lugar en el Palacio de Deportes, donde los alumnos más constantes acompañarán a los jugadores al inicio del encuentro.

El proyecto 'Mejor con tu apoyo' ha contado con la implicación de todo el club Jimbee Cartagena -jugadores, cuerpo técnico, equipo de comunicación y dirección. Además, y de manera transversal, podrá trabajarse al mismo tiempo y de manera lúdica, las distintas competencias que la LOMLOE marca en el currículum como la competencia en comunicación lingüística: redactar preguntas, realizar entrevistas,.. usando la coherencia, adecuación al contexto; la competencia personal, social y de aprender a aprender: reconociendo el valor del esfuerzo , adopción de estilos de vida saludables, y la competencia matemática, aplicando cálculos matemáticos en las puntuaciones obtenidas, cálculo de probabilidades en torneos a realizar.