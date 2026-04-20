Jinetes recibirán a la Virgen de la Fuensanta en la primera parada de su peregrinación en Los Dolores (Murcia)

La Virgen de la Fuensanta sale de la Catedral camino a su peregrinación por las pedanías de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Virgen de la Fuensanta ya está en camino a la primera parada de su peregrinación extraordinaria por las pedanías de Murcia con motivo de la conmemoración del centenario de su coronación canónica, previsto para 2027 y que llevará la imagen por un total de 56 ubicaciones.

En esta primera etapa, la patrona de Murcia llegará a la pedanía de Los Dolores, donde será recibida por una decena de jinetes con banderas, que escoltarán junto a una representación de las Fuerzas Armadas a la Virgen de la Fuensanta hasta la iglesia, y por dos petaladas, una al inicio de la localidad y otra en la plaza de la iglesia, así como una tronaera con fuegos artificiales. Además, la pedanía se ha volcado con la llegada de la Virgen y ha decorado sus calles con banderines y el arco de la plaza de la iglesia con flores, según han informado desde el Consistorio.

Nuestra Señora de la Fuensanta ha partido de la Catedral rumbo a la pedanía de Los Dolores en la primera etapa de un amplio recorrido a lo largo de los próximos meses que concluirá en Algezares, antes de regresar a su Santuario. Así, la Virgen visitará enclaves destacados de la huerta murciana, como ermitas históricas y parroquias, así como espacios significativos. El itinerario incluye también paradas en otros municipios del entorno, como Santomera y Alcantarilla.

Entre los lugares previstos figuran puntos de especial simbolismo como la ermita de San Roque en El Esparragal, la de la Virgen de la Huerta en Los Ramos o la de San Juan en Guadalupe, además de visitas a instituciones como el Monasterio de Los Jerónimos, la Brigada Paracaidista en Javalí Nuevo o distintas comunidades religiosas.

CENTENARIO DE LA CORONACIÓN

De este modo, la iniciativa busca acercar la imagen de la Patrona de Murcia a todos los rincones del territorio. A lo largo del recorrido, en las distintas etapas previstas, se instalarán mesas petitorias donde fieles y seguidores podrán adquirir recuerdos y colaborar en la elaboración del ajuar que lucirá la Virgen de la Fuensanta en 2027 con motivo del centenario de su coronación.

La conmemoración del centenario estará marcada además por la celebración de un Año Jubilar, que se extenderá desde abril de 2026 hasta abril de 2027 bajo el lema 'Reina de nuestras almas'. El calendario incluye actos litúrgicos, celebraciones tradicionales y eventos institucionales que culminarán el 11 de abril de 2027.