Jódar (PSOE) pide al Gobierno regional concretar los proyectos para los 35,2 millones del Plan de Vivienda - PSRM

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE en el Congreso Irene Jódar ha destacado que la Región de Murcia ha recibido 35,2 millones de euros correspondientes a la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda y ha reclamado al Gobierno autonómico que concrete los proyectos a los que destinará estos fondos.

Jódar ha asegurado que esta primera transferencia se ha efectuado esta semana y que el Plan Estatal de Vivienda aportará a la Región de Murcia un total de 308 millones de euros hasta 2030 para inversiones en vivienda, con una financiación del 60% a cargo del Gobierno de España y del 40% restante por parte de la Comunidad Autónoma, según ha informado el PSRM este viernes.

"En la Región de Murcia estamos de enhorabuena, esta misma semana se ha efectuado la primera transferencia del plan estatal de vivienda a las comunidades autónomas", ha afirmado.

La diputada socialista ha señalado que los fondos tienen como objetivo la construcción de vivienda pública "protegida y para siempre" y ha contrapuesto la actuación del Gobierno central con la del Ejecutivo autonómico, al que ha acusado de no haber construido vivienda pública durante los últimos años.

En este sentido, Jódar ha reclamado al Gobierno regional que aporte la parte de financiación que le corresponde y concrete los proyectos que se desarrollarán con los fondos recibidos.

"Ya no valen excusas. Por lo tanto, desde el Partido Socialista de la Región de Murcia, con Francisco Lucas a la cabeza, exigimos al Gobierno regional del Partido Popular que se ponga a trabajar ya y que nos diga en la mayor brevedad posible cuáles van a ser los proyectos en los que se va a basar esta financiación que ha recibido por parte del Gobierno de España", ha señalado.