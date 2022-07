Una jornada analiza el desarrollo de la Ley de la Cadena Alimentaria en la Región de Murcia

MURCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias celebró esta semana una jornada para analizar el desarrollo de la Ley de la Cadena Alimentaria en la Región de Murcia en la que participó el consejero Antonio Luengo y expertos llegados desde diferentes puntos del país.

"El objetivo de esta norma aprobada por el Gobierno de España es la de garantizar precios justos para agricultores y ganaderos, algo que es necesario especialmente en estos momentos donde los costes no dejan de incrementarse", explicó el consejero, "pero lamentablemente no obtuvo el consenso del sector ni cuenta con mecanismos habilitados para su ejecución, pese a lo cual desde la Comunidad estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para conseguir su eficacia".

Entre los pasos dados por el Gobierno regional, Luengo destacó que "pusimos en marcha el Observatorio de Precios para determinar el coste de los productos elaborados en la Región de Murcia y estamos trabajando con organizaciones agrarias, productores, manipuladores, transformadores, distribuidores y comercializadores".

Por último, recordó que "todos estos avances no servirán de nada si no se exige una competencia justa y leal a los terceros países desde los que importamos productos, ya que actualmente no cuentan con las mismas exigencias que nuestros productores a nivel laboral, de aplicación de fitosanitarios o de calidad".