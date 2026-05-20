Las jornadas 'OpenSet' analizarán el estado del sector audiovisual regional y las nuevas oportunidades de crecimiento

Las jornadas 'OpenSet' analizarán el estado del sector audiovisual regional y buscar nuevas oportunidades - CARM

MURCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, organiza las jornadas profesionales 'OpenSet', un encuentro en torno al sector audiovisual regional el que se analizará su estado actual y se buscarán nuevas oportunidades de crecimiento.

El evento, que tendrá lugar el 5 de junio en el Anexo del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, abordará, en tres sesiones, temas como el desarrollo de la industria audiovisual; la financiación pública; los casos de éxito; el papel estratégico de la Film Commission; o las oportunidades de creación de contenidos desde la Región de Murcia con proyección nacional e internacional gracias a las plataformas, han explicado desde el Ejecutivo regional.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, quien ha presentado 'OpenSet' junto a representantes del sector, ha indicado que "esta jornada está concebida como un foro dinámico y cercano, orientado a poner en valor el talento regional y fortalecer el ecosistema audiovisual murciano mediante la colaboración entre industria y administración. Para ello, además de ponentes, se tendrá muy en cuenta la opinión y las reflexiones de los profesionales asistentes".

Entre los invitados para contar su experiencia en 'OpenSet' se encuentran los productores de largometrajes con gran éxito en festivales como Nuria Muñoz, de Nexus Creafilms y productora de 'Sorda'; o Felipe Lage, de Zeitun Films, la productora gallega de 'Mimosas', la aclamada película de Oliver Laxe.

También intervendrán profesionales clave en la industria nacional y con visión internacional como la ejecutiva de Cine Español de Movistar Plus+ Lara López; el subdirector de cine de RTVE, Gervasio Iglesias; o el productor ejecutivo de A Contracorriente Films, Manuel Monzón.

El plantel de ponentes, que aún está abierto, también contará con el localizador Enrique Gutierrez del Amo, de Wild Frame Film Location Consulting, que ha trabajado en 'mapear' la Región y es un localizador de referencia en España; así como figuras de la industria audiovisual como Antonio Peñarrubia, director general de La7; o Alejandro Rius, en representación de la Unión Audiovisual de la Región de Murcia, la plataforma que aglutina a las asociaciones del audiovisual regional.

GRATUITO Y CON AFORO LIMITADO

'OpenSet', que estará presentado y dinamizado por el director de la publicación Kinótico, David Martos, está dirigido a profesionales del sector audiovisual y de industrias afines, así como a estudiantes de cine, imagen y sonido.

La jornada profesional tendrá lugar el 5 de junio, de 10.00 a 13.30 horas, en el Anexo del Auditorio regional Víctor Villegas, y es gratuita, previa inscripción vía telemática y hasta agotar las plazas limitadas.

El encuentro está organizado por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes y cuenta con la colaboración del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.