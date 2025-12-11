José Mª Aznar presenta su libro 'Orden y libertad' este martes en el Casino de Murcia

'Orden Y Libertad', El Nuevo Libro De José Mª Aznar - ESFERA LIBROS

MURCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar presentará en Murcia su nuevo libro, 'Orden y libertad', este martes, a las 12.00 horas, en el Real Casino de Murcia. Lo hará en una conversación con el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, moderada por la periodista Tati García.

Aznar ofrece en este libro "una interpretación de las amenazas y las oportunidades de las democracias liberales y reivindica los valores del liberalismo conservador como guía para afrontar los desafíos del siglo XXI", según han informaron fuentes de Esfera Libros en una nota de prensa.

"El orden sin la libertad es garantía de despotismo y decadencia; la libertad sin el orden es el prólogo de una desintegración que se liquida de forma autoritaria", afirma, mientras invita a defender ambos principios y a reforzar los principios del liberalismo y el conservadurismo "como alternativa a los populismos y nacionalismos extremos, tanto de izquierdas como de derechas".

El presidente defiende "la libertad sostenida en un orden institucional sólido y una orientación de peso para el centroderecha español". Así, han indicado, "ofrece una lectura comprometida del presente y llama al liderazgo responsable".

En este libro, Aznar recorre temas como "el nuevo desorden mundial, la revolución tecnológica y su impacto humano, el papel de Europa y de Hispanoamérica y la necesidad de fortalecer la nación española como proyecto común", han añadido las mismas fuentes.

Asimismo, el autor describe este libro como "una invitación a la acción; no es un libro académico ni un manifiesto cerrado, es una reflexión abierta para pensar, comprender los desafíos del presente y debatir cómo afrontarlos". "Sin libertad no hay orden; sin orden no hay libertad", concluye.