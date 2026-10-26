José Manuel Pancorbo liderará la candidatura de Vox al Senado por la Región de Murcia

Archivo - José Manuel Pancorbo - DANIEL SABIOTE (VOX) - Archivo

MURCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo, encabezará la candidatura del partido al Senado por esta comunidad autónoma, según han confirmado fuentes del partido.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Pancorbo ocupó entre septiembre de 2023 y julio de 2024 la Consejería de Fomento e Infraestructuras en el Gobierno regional, dentro del Ejecutivo formado tras el acuerdo entre PP y Vox.

Pancorbo es afiliado a Vox desde 2014 y sucedió a José Ángel Antelo al frente de la formación política en la Región después de que este fuera destituido de sus cargos.

Le acompañará en la lista a la Cámara Alta la primera teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Lorca, Carmen Menduiña, como número dos.