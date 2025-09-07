Un joven de 16 años resulta herido por arma blanca en la pedanía murciana de El Raal

MURCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia han atendido y trasladado a un joven, de 16 años de edad, que ha resultado herido por arma blanca en la calle Mayor de El Raal, pedanía del municipio de Murcia.

A las 22.52 horas, una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia alertó sobre la agresión. Según el llamante, el chico presentaba una herida en el hombro y solicitó la presencia urgente de policía y sanitarios.

Inmediatamente, se dirigieron al lugar del suceso patrullas de la Policía Local y una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Tras ser atendido y estabilizado, fue trasladado al Hospital Reina Sofía de Murcia.