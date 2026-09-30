Juan Antonio Pedreño continúa al frente de Ucomur tras ser ratificado como presidente - UCOMUR

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Juan Antonio Pedreño ha sido ratificado este miércoles como presidente de la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia (Ucomur) durante una asamblea extraordinaria de carácter electoral celebrada en la Cámara de Comercio de Murcia, en la que también se ha ratificado la composición del nuevo Consejo Rector.

Pedreño, que dirige Ucomur desde 1986, afronta así un nuevo mandato al frente de la organización, que mantiene entre sus principales líneas de trabajo el impulso del cooperativismo y de la economía social, el relevo generacional, la atracción de talento, la intercooperación y la lucha contra la despoblación en los territorios rurales, según ha informado Ucomur.

El nuevo Consejo Rector combina nuevos miembros con consejeros con experiencia en la organización y está integrado por Raúl Blaya, Enrique Tonda, Víctor Meseguer, Enrique Ayudo, Sandra Pintor, Francisco Pérez, Isabel María Morales, Leonor Montiel, Alejandro Gallego y Sergio Lanaspa.

Durante la clausura de la asamblea, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha felicitado a Pedreño por su reelección y destacó el papel de Ucomur en la economía y el empleo regional.

Por su parte, Pedreño ha señalado que el cooperativismo atraviesa "un momento decisivo como modelo económico" y ha defendido la necesidad de seguir dando visibilidad a las cooperativas y a su impacto en el territorio, la economía y el bienestar de las personas.

"Solo visibilizando lo que somos y lo que suponemos seguiremos contando con el respaldo que necesitamos para continuar creciendo", afirmó el presidente de Ucomur, quien ha añadido que "el futuro del cooperativismo y de la economía social está ligado a un futuro mejor para nuestra economía y sociedad".

El acto de inauguración ha contado también con la participación de la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y de la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez. Además, el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha ofrecido una conferencia sobre las políticas públicas de la Comunidad para el fomento y desarrollo del cooperativismo y la economía social.

Según los datos facilitados por Ucomur, durante 2025 se crearon en la Región de Murcia 123 nuevas cooperativas y se generaron cerca de 3.000 empleos.