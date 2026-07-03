El jugador canadiense del UCAM Murcia Dylan Ennis visita la Escuela Inclusiva de Verano de Archena

Dylan Ennis firma un balón a la alcaldesa de Archena en su visita a la Escuela Inclusiva - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El jugador canadiense del UCAM Murcia CB Dylan Ennis, que ocupa la posición de escolta, ha visitado este viernes la Escuela Inclusiva de Verano de Archena, donde ha compartido una jornada deportiva y de convivencia con los usuarios y usuarias del programa, según ha informado el Ayuntamiento.

Durante el encuentro, el jugador ha participado en diferentes actividades y ha compartido tiros a canasta con los asistentes, en una iniciativa que ha servido para poner en valor el deporte como herramienta de integración y para visibilizar el compromiso con la plena inclusión.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha saludado al jugador durante la visita y ha agradecido su cercanía y colaboración con esta iniciativa, que promueve la participación y la igualdad de oportunidades para todas las personas.