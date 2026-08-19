Julia Cry será la representante de la Región de Murcia en el primer Neorama, el festival itinerante de talento emergente

Julia Cry - LYDIA MARTÍN

MURCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora murciana Julia Cry será la representante de la Región de Murcia en la primera edición de Neorama, el festival itinerante de talento emergente que se celebra entre el 3 y el 5 de septiembre en diversos espacios patrimoniales de Granada y que aspira a ser un punto de encuentro del talento musical joven en España.

Este evento, enmarcado en la conmemoración del 75 aniversario de la Confederación de Juventudes Musicales de España, contará con 40 conciertos y más de una decena de actividades formativas y divulgativas, además de la participación de 500 jóvenes artistas procedentes de distintas comunidades autónomas, entre los que se encuentra una docena de músicos murcianos.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha indicado que "desde el Gobierno regional, apoyamos este evento que reúne a músicos jóvenes de las distintas provincias alrededor de conciertos, encuentros y actividades formativas que contribuirán en su proceso de profesionalización dentro de las industrias culturales y creativas".

La agenda del festival Neorama recoge dos conciertos de la representante de la Región, Julia Cry. En concreto, el primero será el viernes, 4 de septiembre, a las 20.30 horas, en el patio del Ayuntamiento de Granada; y el segundo, el sábado, a las 19.30 horas, en el escenario del espacio Carmen de los Porcel.

SOBRE NEORAMA

El Festival Neorama surge como una de las principales iniciativas conmemorativas del 75 aniversario de la Confederación de Juventudes Musicales de España, integrante de la red internacional Jeunesses Musicales International, presente en 55 países.

Su objetivo es crear una plataforma estable de visibilidad y desarrollo profesional para jóvenes músicos, al tiempo que fomenta la cohesión territorial y el intercambio cultural entre las diferentes comunidades autónomas.

Durante tres jornadas, el evento desplegará una programación que reunirá a representantes de todos los territorios del país en algunos de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Granada, como el Teatro del Generalife, el Auditorio Manuel de Falla, el Carmen de los Mártires, la Fundación Rodríguez-Acosta, el Carmen de los Porcel, la Plaza de los Aljibes, la Plaza de las Pasiegas o el Patio del Ayuntamiento, entre otros.

Cada territorio contará con un proyecto musical representante que realizará dos actuaciones en distintos espacios del festival, optando a diversos reconocimientos impulsados por entidades como la Fundación SGAE o la Fundación BIME de industrias creativas.

La programación se completará con actuaciones sorpresa, actividades divulgativas y formativas, además de una programación paralela centrada en innovación, educación, igualdad, emprendimiento, sostenibilidad, accesibilidad y cultura de paz.

El evento cuenta con el apoyo de la Comunidad Autónoma, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA).