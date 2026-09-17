Julia Navarro y Máximo Huerta firmarán sus trabajos en la Feria del Libro de Murcia

Presentación de la Feria del Libro de Murcia 2026 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Julia Navarro, Máximo Huerta, Pedro Simón, Alejandro Palomas, Miriam Garlo, Lidia G. Merenciano y José María Zabala serán algunos de los participantes de la Feria del Libro Murcia 2026 que se celebrará del 9 al 18 de octubre en el paseo Alfonso X el Sabio.

En total, se darán cita un millar de escritores se darán cita en la ciudad para firmar sus ejemplares en las 76 casetas de esta edición que acogerán más de un centenar de actividades y presentaciones, según han informado desde el Consistorio.

La concejala de Educación, Belén López, ha presentado la programación y el cartel de este evento, acompañada por el director de la Feria, Jesús Boluda del Toro, e integrantes de la Asociación de Creadores y Artistas Palín, organizadora de la feria y que en su edición de 2026 mantiene el espíritu de la conocida como 'Feria Bonica'. Este evento combinará presentaciones de libros, encuentros con escritores, mesas y coloquios, propuestas infantiles y escolares, poesía, divulgación, fantasía, novela negra y actividades dirigidas especialmente a lectores jóvenes.

Belén López ha señalado que "la Feria del Libro no es solo una cita cultural; es una declaración de lo que queremos ser como ciudad. Invertir en lectura es invertir en libertad, en pensamiento crítico y en oportunidades para las nuevas generaciones. Durante diez días, Murcia cambia el ruido por las palabras y convierte sus calles en el mejor lugar posible para encontrarse".

CARAVACA DE LA CRUZ, MUNICIPIO INVITADO

Caravaca de la Cruz será el municipio invitado, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Miguel Espinosa en ese municipio en 1926. Considerado uno de los grandes narradores y ensayistas españoles del siglo XX, la Feria dedicará un bloque específico a su figura y la obra.

ILU ROS FIRMA EL CARTEL DE LA FERIA

La imagen de esta edición corre a cargo de la ilustradora y autora murciana Ilu Ros, nacida en Mula y una de las voces destacadas de la novela gráfica española contemporánea. Ros es autora de obras como 'Cosas nuestras', 'Federico', 'Una trilogía rural' y 'Una casa en La Ciudad'.

Además, el sábado 17 de octubre presentará en la propia Feria su última obra, 'Romancero gitano. Edición ilustrada', publicada por Lumen.

UNA PROGRAMACIÓN PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La Feria del Libro de Murcia apuesta por una programación diversa, con presencia de autores nacionales y regionales y propuestas para distintos perfiles de lectores. La novela negra y el thriller tendrán también su espacio, con una mesa dedicada a Cartagena Negra y otra propuesta que abordará la relación entre divulgación, novela negra y cine.

Uno de los grandes focos de la edición será el público joven. El programa 'In Love Con Murcia', que se desarrollará el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, reunirá diferentes mesas dedicadas al romance y la fantasía romántica, con un formato pensado para conectar con las nuevas generaciones de lectores. Se sumará 'FantastiCon 2026', un ciclo dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y el terror.

EL LIBRO COMO PUNTO DE ENCUENTRO PARA TODA LA CIUDAD

La Feria mantendrá también su compromiso con el público infantil y escolar mediante cuentacuentos gratuitos los sábados y domingos, actividades de aula y encuentros con autores e ilustradores, concebidos para acercar la lectura a los más pequeños y a las familias.

La programación incorpora asimismo propuestas de poesía, divulgación y compromiso social, con iniciativas vinculadas, entre otros ámbitos, a UNICEF, la salud mental y actividades solidarias.

UNA FERIA CON IMPACTO EN LA CIUDAD

La Feria del Libro de Murcia de 2025 reunió 78 casetas, 67 expositores y más de 1.000 autores, con una afluencia estimada de 200.000 visitantes, de los que un 15 % de 2025 eran de fuera de la Región