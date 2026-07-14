Jumilla recibe 936.000 euros del Plan de Obras y Servicios para actuaciones en infraestructuras deportivas y municipales

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, la alcaldesa de Jumilla, Severa González, y el director general de Administración Local, Francisco Abril, en Jumilla - CARM

JUMILLA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La Comunidad ha destinado 935.940 euros al Plan de Obras y Servicios en Jumilla durante el periodo 2024-2025, el doble que en el programa anterior, cuando la inversión ascendió a 466.940 euros. Los fondos han financiado cuatro actuaciones relacionadas con infraestructuras deportivas, la renovación de servicios urbanos y mejoras en el cementerio municipal

Así lo ha destacado este martes el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, durante una visita a Jumilla junto a la alcaldesa del municipio, Severa González, para conocer las actuaciones financiadas con cargo a este programa autonómico.

La mayor parte de la inversión, un total de 623.493 euros, se ha destinado al polideportivo municipal La Hoya, donde se han construido marquesinas para cubrir las gradas del campo de fútbol Antonio Ibáñez, con una inversión de 474.892 euros, y dos nuevas pistas de pádel, cuyo presupuesto ha ascendido a 148.601 euros.

Ortuño ha subrayado que "la colaboración entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento es la mejor herramienta para transformar nuestros municipios" y ha defendido que actuaciones como las desarrolladas en Jumilla demuestran que "sumando recursos y voluntades, fortaleciendo la cooperación y el esfuerzo compartido entre instituciones, conseguimos mejores resultados para los vecinos".

El incremento de la financiación también ha permitido acometer la renovación del firme y de las redes de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en la calle Joaquín Turina, entre las avenidas de Levante y Reyes Católicos, una actuación dotada con 207.464 euros destinada a modernizar las infraestructuras y mejorar la calidad de vida de los residentes.

Asimismo, el Plan de Obras y Servicios ha financiado la pavimentación y la adecuación del sistema de drenaje en varios recintos de la zona nueva del cementerio municipal, con una inversión de 105.036 euros, una actuación orientada a resolver los problemas de acumulación de agua y facilitar el acceso rodado al interior de estas instalaciones.