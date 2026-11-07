La Junta Rectora de Cañaverosa examina los trabajos de recuperación del bosque de ribera en 17 km del río Segura

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, presidió, a finales de octubre, la Junta Rectora de la reserva natural de Cañaverosa. - CARM

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Rectora de la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa dio cuenta de las actuaciones de recuperación del bosque de ribera y eliminación de especies invasoras desarrolladas en un tramo de 17,03 kilómetros del río Segura, en el marco del proyecto ejecutado por la Confederación Hidrográfica del Segura.

Los trabajos, recogidos en la memoria de gestión de 2025, incluyen distintas técnicas de control de la caña común, la recuperación de vegetación autóctona y la retirada de residuos y obstáculos del cauce.

La sesión, celebrada el pasado 20 de octubre en el Santuario Virgen de la Esperanza, en Calasparra, permitió presentar también los resultados del seguimiento de fauna protegida, las actuaciones de prevención de incendios y los datos de uso público de la Reserva, cuyo Punto de Información atendió a 3.001 visitantes durante 2025.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, señaló que "la memoria anual permite conocer las actuaciones realizadas en este espacio protegido y disponer de información sobre el estado de sus ecosistemas, las especies que alberga y el uso público, aspectos claves para orientar su gestión".

RECUPERACIÓN DEL BOSQUE DE RIBERA Y CONTROL DE ESPECIES INVASORAS

Entre las actuaciones recogidas en la memoria destaca el proyecto de recuperación del bosque de ribera y eliminación de la caña común (Arundo donax), desarrollado por la Confederación Hidrográfica del Segura entre el otoño de 2025 y junio de 2026.

En el ámbito de Cañaverosa, los trabajos han comprendido el cubrimiento de cerca de 33.000 metros cuadrados de cañaveral mediante láminas plásticas, la extracción de rizomas en 6.500 metros cuadrados y el desbroce reiterado de caña sobre otros 52.000 metros cuadrados.

Estas intervenciones se complementan con la eliminación de otras especies invasoras, la revegetación con especies autóctonas y la retirada de obstáculos y residuos acumulados en el entorno fluvial.

La memoria también recoge la finalización en 2025 del proyecto Fluviatilis, desarrollado por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que ha permitido realizar trabajos de restauración y seguimiento ambiental en la finca de La Huertecica, así como instalar más de 300 cajas nido y refugios para murciélagos en el ámbito del proyecto.

SEGUIMIENTO DE ESPECIES PROTEGIDAS Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS

En materia de biodiversidad, durante 2025 se realizó el seguimiento de la nutria en cuatro estaciones de muestreo del río Segura, con resultados positivos de presencia en dos de ellas, situadas en el mirador del Campillo y el entorno del Santuario de la Esperanza. También se efectuó el seguimiento de una pareja de águila perdicera, que no logró reproducirse durante el pasado ejercicio debido al fracaso de la incubación.

Por otra parte, las labores de prevención forestal incluyeron tratamientos sobre arbolado seco en el monte de Las Lomas de la Virgen, con una superficie de actuación de 101,09 hectáreas. Durante 2025 no se registraron incendios dentro de los límites de la Reserva Natural.

Torres destacó que "el seguimiento de la fauna y los trabajos sobre la vegetación de ribera permiten identificar las necesidades de conservación de un entorno especialmente vinculado a la dinámica del río Segura".

Por otro lado, la memoria recoge que el Punto de Información de Cañaverosa atendió a 3.001 personas durante sus 102 días de apertura, mientras que las cuatro actividades especiales de educación ambiental reunieron a 82 participantes.

En el ámbito del mantenimiento se realizaron 46 actuaciones de limpieza, con la recogida de 484 kilos de residuos, además de reparaciones en la senda de La Huertecica y en distintos elementos de seguridad.

La Junta Rectora conoció también las líneas de gestión contempladas para 2026 en materia de conservación de la biodiversidad, seguimiento ambiental, señalización y uso público, dentro del funcionamiento ordinario de este espacio natural protegido.