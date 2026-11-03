El jurado popular declara culpable de homicidio imprudente al acusado del crimen de Camposol

El acusado del crimen de Camposol sale de los juzgados de Totana (Murcia) custodiado por dos agentes de la Guardia Civil - EUROPA PRESS

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular declaró este lunes culpable de homicidio imprudente al ciudadano británico de 72 años acusado de la muerte de su esposa, de 56, en la vivienda que ambos compartían en la urbanización Camposol, en Mazarrón.

Los nueve integrantes del tribunal descartaron por unanimidad que cometiera un asesinato, mientras que siete consideraron probado el homicidio imprudente y dos votaron en contra.

El veredicto, que se dio a conocer en la Audiencia Provincial de Murcia, considera que la mujer falleció tras ser atropellada por el vehículo de su marido el 4 de diciembre de 2022. Esta fue la versión que mantuvo el acusado durante el juicio, en el que negó haberla agredido y sostuvo que la atropelló accidentalmente cuando maniobraba marcha atrás frente a la vivienda.

Según los hechos considerados probados por mayoría, el acusado regresó al domicilio en su vehículo y permaneció dentro mientras recogía unas bolsas de la compra que se habían caído en la parte trasera. Su esposa, entretanto, había salido del coche y se dirigía a la vivienda para dejar a los perros.

La mujer cayó detrás del automóvil y quedó tendida en el suelo, en posición perpendicular al vehículo y con la cabeza junto al bordillo. El acusado, que no advirtió su presencia, puso en marcha el coche y retrocedió varios metros para comprobar si se habían encendido las luces de la casa. En esa maniobra, el vehículo pasó por encima del cuerpo de la víctima, que quedó atrapado bajo el chasis.

El tribunal consideró que las lesiones que presentaba la víctima eran compatibles con el atropello y que estas le causaron la muerte. Entre ellas figuraban fracturas en las costillas, el esternón y las extremidades, así como daños pulmonares.

El veredicto descarta que el enjuiciado golpeara, inmovilizara o asfixiara a su esposa, así como que tuviera intención de acabar con su vida. Tampoco consideró probado que se aprovechara de la capacidad de reacción limitada de la mujer por la ingesta de alcohol y tramadol.

La acusación había defendido que el hombre mató a su esposa a golpes después de una discusión y tanto la Fiscalía como la acusación particular, que representaba a la hermana de la víctima, habían solicitado inicialmente 25 años de prisión por asesinato, con las agravantes de parentesco y género.

LAS ACUSACIONES PIDEN CUATRO AÑOS DE CÁRCEL

Tras conocerse el veredicto, la Fiscalía y la acusación particular adaptaron sus peticiones de condena y solicitaron cuatro años de prisión por homicidio imprudente. También reclamaron la retirada del permiso de conducir durante seis años y el pago de una indemnización de 21.940 euros a la hermana de la fallecida.

El Ministerio Fiscal planteó, además, la posibilidad de imponer al acusado una medida de libertad vigilada durante dos años.

Por su parte, la defensa pidió que se aplique al procesado la atenuante de reparación del daño, al haber abonado ya parte de la indemnización reclamada. Su abogada solicitó la imposición de la pena correspondiente al homicidio imprudente y que quede en libertad cuanto antes, al llevar ya cerca de cuatro años en prisión provisional.