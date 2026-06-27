KRONOS emociona al Auditorio Víctor Villegas y convierte la danza en un poderoso canto a la inclusión

Bajo el lema "El tiempo nos une. La danza nos transforma", KRONOS ofreció mucho más que un espectáculo. Fue una celebración de la vida, de la diversidad - ASSIDO

MURCIA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas se puso anoche en pie para celebrar KRONOS, la nueva Muestra de Danza para la Diversidad de ASSIDO, una gala que volvió a demostrar que el arte tiene la capacidad de emocionar, transformar miradas y derribar cualquier barrera.

Cerca de 200 bailarines con síndrome de Down y discapacidad intelectual llenaron el escenario de talento, sensibilidad y emoción a través de 27 coreografías que guiaron al público por un viaje simbólico sobre el paso del tiempo, las distintas etapas de la vida y el enorme poder de la danza como lenguaje universal.

Bajo el lema 'El tiempo nos une. La danza nos transforma', KRONOS ofreció mucho más que un espectáculo. Fue una celebración de la vida, de la diversidad y de la capacidad de cada persona para emocionar desde la autenticidad. Cada aplauso, cada sonrisa y cada ovación confirmaron que el verdadero protagonista de la noche fue el encuentro entre las personas.

La gala adquirió además un significado especialmente emotivo al celebrarse en el año en que ASSIDO conmemora su 45 aniversario. Cuatro décadas y media acompañando a personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y demostrando que la inclusión se construye creando oportunidades reales para desarrollar el talento, la creatividad y la participación plena en la sociedad.

Uno de los momentos más especiales de la noche volvió a ser el carácter profundamente inclusivo del espectáculo. Sobre el escenario compartieron espacio los bailarines de ASSIDO con el alumnado del Conservatorio Profesional de Danza Teresa Souan, fruto del trabajo conjunto que ambas instituciones desarrollan durante todo el año, así como estudiantes de distintos institutos de la Región de Murcia participantes en el Proyecto de Danza Comunitaria.

Jóvenes con y sin discapacidad volvieron a bailar juntos, demostrando que cuando el arte ocupa el centro del escenario desaparecen las etiquetas y solo permanecen las personas.

Cada una de las coreografías fue el resultado de meses de esfuerzo, ensayos, ilusión y trabajo compartido. Un proceso creativo en el que los propios bailarines participan activamente, convirtiendo la danza en una herramienta de crecimiento personal, autonomía, expresión artística y construcción de comunidad.

Con más de dos décadas de trayectoria, la Muestra de Danza para la Diversidad de ASSIDO se consolida un año más como una de las grandes citas culturales e inclusivas de la Región de Murcia. Una noche que volvió a recordar que la discapacidad desaparece cuando el talento encuentra un escenario desde el que expresarse.

ASSIDO agradece la implicación de las familias, profesionales, voluntarios, entidades colaboradoras, instituciones y al numeroso público que volvió a llenar el Auditorio Víctor Villegas y que, con su presencia, hizo posible una noche que permanecerá durante mucho tiempo en la memoria de todos los participantes.