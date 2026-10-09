Un laboratorio de la UMU en La Algameca investiga la salud y bienestar de los peces para la acuicultura

El rector de la UMU, Samuel Baixauli, visita el laboratorio de la UMU donde se investiga la salud y el bienestar de los peces en La Algameca - UMU

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

Las instalaciones de la Estación Naval de La Algameca, en el Arsenal Militar de Cartagena, albergan desde hace dos décadas un laboratorio de referencia de la Universidad de Murcia (UMU) enfocado en el estudio de la fisiología, la alimentación y el bienestar de las especies acuáticas aplicadas a la acuicultura sostenible.

El rector de la UMU, Samuel Baixauli, y el vicerrector de Investigación y Transferencia, Christian de la Fe, han visitado las instalaciones junto al decano de la Facultad de Biología, Francisco Guardiola, y profesorado del centro.

Durante el recorrido, en el que han participado acompañados por el almirante jefe del Arsenal, Alejandro Cuerda, la comitiva ha conocido la labor investigadora desarrollada en el recinto gracias a la cesión de uso del Ministerio de Defensa, según ha informado la UMU.

El espacio, ubicado en un túnel aislado del exterior con control de luz y temperatura, cuenta con la gestión del grupo de investigación de Nutrición del Departamento de Fisiología, con el profesor Francisco Javier Sánchez como investigador principal.

Asimismo, los departamentos de Ecología y Biología Celular utilizan la infraestructura, que desde el curso 2005-2006 acoge ensayos con dorada, lubina y lenguado senegalés, especies de gran relevancia económica para el sector en el Mediterráneo.

Las instalaciones disponen de comederos a demanda para la selección de dietas por parte de los peces y de tanques de gradiente térmico con cámaras de infrarrojos. Mediante estos equipos, los científicos analizan los ritmos biológicos, la reproducción, el desarrollo larvario y las respuestas al estrés de los animales.

Fruto de esta colaboración entre la Armada y la UMU, el laboratorio acumula 16 tesis doctorales, más de 20 proyectos nacionales y europeos, contratos con empresas del sector y la formación de jóvenes investigadores a través de trabajos de fin de máster.

En la actualidad, el recinto acoge el proyecto BBLUE-AQUA, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad para optimizar la sostenibilidad de la acuicultura mediante la armonización de los ciclos ambientales con los ritmos biológicos de los peces.