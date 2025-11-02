LaQueSabe lanza el LP 'La Zorra', "un deleitoso antídoto para la indefensión aprendida'

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaQueSabe, nombre artístico de Nuria Espín, acaba de lanzar su primer LP, 'La Zorra', un disco urbano-mestizo y con 'punch' electrónico que es "un deleitoso antídoto para la indefensión aprendida", como ella misma subraya.

Compuesto por ocho temas, Losing Colágeno, La Zorra, Ponte el Condón, La Vieja, Supermarket Boy, Machirulos, Hasta el Co y Hechicera, escritos todos por ella, ha contado en la parte de instrumentación por diversos productores musicales como Fete Clemente, Aure Ortega, Samuel Vidal, Anto Planes y Jim Morrisound.

El nombre artístico 'LaQueSabe' procede del libro 'Mujeres que corren con los lobos' de Clarissa Pinkola Estés. En este libro 'La que Sabe' es uno de los nombres que se le da "a esa parte sabia e instintiva que habita en todo ser humano, esa parte que sabe del respeto y el cuidado hacia una misma y hacia todo lo que está vivo, así como de la perspicacia necesaria para no caer en las trampas del patriarcado", explica Nuria Espín.

El LP se mueve entre lo urbano-mestizo con punch electrónico e instrumentos raíz latinos, sonidos tropicales, rumberos e influencias de la música soul. Según explica Espín, su primera álbum se llama 'La Zorra' por esa doble faceta de la palabra: "el animal astuto e independiente y el insulto, utilizado como palabra violenta hacia las mujeres que disfrutan de su libertad sexual, que ponen límites, que expresan sus opiniones y que discuten el orden heteropatriarcal establecido".

Y es que, sin proponérselo, lo que nació como una forma de entenderse a sí misma y de sublimar lo que estaba viviendo, se ha convertido en referencia para 'navegantas' (y navegantes), "para tomar conciencia y poner palabras y el pie en la pared a aquellos mandatos que nos dañan".

En resumen, el LP de LaQueSabe es "música descarada, profunda, divertida, social-feminista y ¡en acento murciano!". "El patriarcado esclaviza tanto a hombres como a mujeres. Es tiempo de que lo domesticado retorne a salvaje y aquí está LaQueSabe para tender sus patas de zorra en ayuda mutua", subraya Nuria Espín.

Nuria Espín, conocida por su nombre artístico Nuria Malvado, trabaja como actriz, cantante, narradora oral, titiritera, maestra de ceremonias y ahora también como compositora. Le mueve un vehemente deseo de comunicarse, compartir y generar espacios donde entendernos como humanos y pensar e imaginar un mundo más benigno para más gente.

El disco está a la venta en plataformas digitales y se puede escuchar en Spotify, Apple Music o Youtube Music, entre otras. Para más información se puede seguir su canal de Youtube https://www.youtube.com/channel/UCi4K-hbmkwXANFNzUX-I3Pw.