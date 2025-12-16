Legado Ibérico despliega en Madrid una gran lona con Carlos Alcaraz para celebrar el 'Sabor de esta Navidad'

Lona de Legado Ibérico desplegada en la calle Alcalá de Madrid - GRUPO FUERTES

MURCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Legado Ibérico, marca de El Pozo Alimentación y número uno en el mercado de ibérico, ha desplegado en el centro de Madrid una gran lona publicitaria con la que invita a celebrar el 'Sabor de esta Navidad', junto a su embajador, Carlos Alcaraz.

La instalación, situada en la céntrica calle Alcalá, 101, podrá contemplarse hasta el 28 de diciembre, y representa, junto a su campaña publicitaria, una de las activaciones de mayor visibilidad tras la renovación de la imagen de la marca.

La lona muestra a Carlos Alcaraz con el icónico maletín de jamón de Legado Ibérico bajo el lema 'El Sabor de esta Navidad'. Con esta iniciativa, "la marca reafirma su compromiso con los valores de autenticidad y excelencia que la definen, y convierte el placer de degustar sus productos en una experiencia de lujo accesible", según informaron fuentes del Grupo Fuertes en una nota de prensa.

Esta activación forma parte de la campaña 'Se sabe, siempre sale bueno', con la que Legado Ibérico "refuerza su estilo comunicativo tras la actualización de su diseño, centrado en el placer sensorial que ofrece la marca líder en el mercado de ibérico", han explicado.

La instalación de esta lona de grandes dimensiones tendrá también una importante presencia digital en los perfiles oficiales de Legado Ibérico, con diversas activaciones con las que busca reforzar la conexión emocional con los consumidores.