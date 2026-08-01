Licitan la elaboración de la 5º fase de los mapas estratégicos de ruido de la red regional de carreteras

Imágenes de archivo de la colocación de pantallas en la autovía de La Manga a la altura de Los Belones. - CARM

MURCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha licitado el contrato para la elaboración de la quinta fase de los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) y de los Planes de Acción contra el Ruido (PAR) de la red autonómica de carreteras.

La asistencia técnica tiene un presupuesto de 170.114 euros y un plazo de ejecución de cuatro años, y permitirá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley 37/2003, del Ruido, y en la normativa europea en materia de evaluación y gestión del ruido ambiental. Las empresas interesadas tienen hasta el 14 de septiembre para presentar sus ofertas.

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, destacó que "esta actuación permitirá seguir avanzando en la evaluación y reducción de la contaminación acústica en las principales vías de titularidad regional, al tiempo que garantiza el cumplimiento de una obligación que marca la normativa estatal y europea".

"El compromiso del Gobierno regional de tener una red de carreteras cada vez más segura y moderna también se extiende a incorporar criterios ambientales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y respeten el entorno", añadió.

Carrillo señaló que "los mapas estratégicos de ruido constituyen una herramienta fundamental para conocer con precisión la situación acústica de nuestras carreteras y planificar actuaciones eficaces que permitan prevenir y reducir su impacto allí donde sea necesario".

El director general subrayó además que "la Región de Murcia es una de las comunidades autónomas que más ha avanzado en el desarrollo de esta metodología, lo que ha permitido convertirnos en un referente técnico y compartir nuestra experiencia en distintos foros nacionales especializados sobre gestión del ruido en infraestructuras viarias".

Los trabajos incluirán la evaluación y seguimiento del Plan de Acción correspondiente a la cuarta fase, la elaboración de los nuevos Mapas Estratégicos de Ruido y la redacción de los Planes de Acción contra el Ruido derivados de la quinta fase.

A partir de los resultados obtenidos se realizará un diagnóstico de la contaminación acústica en los principales ejes viarios de la red regional, se identificarán los puntos donde exista mayor afección y se definirán las actuaciones correctoras, preventivas y de mejora continua que deberán incorporarse al nuevo Plan de Acción contra el Ruido.

Este documento será sometido al correspondiente trámite de información pública antes de su aprobación definitiva, garantizando la participación de administraciones, entidades y ciudadanos en la definición de las medidas.

El contrato contempla como principales hitos la entrega de los datos correspondientes a los Mapas Estratégicos de Ruido en mayo de 2027 y la finalización de los datos asociados a los Planes de Acción contra el Ruido en mayo de 2029. Con ello, el Gobierno regional dará cumplimiento a los plazos establecidos por la legislación estatal y europea para la revisión periódica de los mapas estratégicos y los planes de acción frente al ruido.