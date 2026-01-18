La líder de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, visitará Murcia el próximo 31 de enero - PODEMOS

MURCIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada y portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, visitará Murcia el próximo 31 de enero para participar en una nueva edición de los aperitivos morados, los espacios abiertos de debate y participación ciudadana impulsados por Podemos en la Región desde 2024.

El acto, dirigido a la militancia, a simpatizantes y al conjunto de la ciudadanía, tendrá lugar, a las 12.00 horas, en la sede de Podemos Región de Murcia, ubicada en la calle Cartagena de la capital del Segura.

Durante su intervención, de Miguel compartirá su experiencia en la campaña de las elecciones autonómicas de Extremadura del pasado 21 de diciembre, donde su candidatura cosechó más de 54.000 votos y siete escaños en plena ola reaccionaria en todo el país.

Irene de Miguel se ha convertido en una de las principales referentes de la izquierda en el ámbito regional. Ingeniera agrónoma de profesión, inició su trayectoria política en 2015 como diputada de Podemos en la comunidad extremeña, y desde entonces no ha parado de defender políticas centradas en la justicia social y la importancia de los servicios públicos.

"Somos una luz de esperanza para la izquierda transformadora de nuestro país", fueron las primeras palabras de de Miguel en la noche electoral. Al encuentro acudirá también Mavi Mata, concejala y portavoz de Unidas Podemos en Plasencia.

"La Región de Murcia y Extremadura tienen muchas cosas en común. La primera es un modelo económico extractivo que solo genera pobreza y desigualdad. La segunda es un panorama político con un PSOE totalmente desacreditado y en crisis y un ascenso terrible de la ultraderecha. Por eso el ejemplo extremeño es muy importante aquí. Más allá del resultado de las últimas elecciones, Unidas por Extremadura viene realizando un trabajo desde hace años del que hay que tomar nota", ha señalado al respecto el secretario de comunicación de Podemos en la Región, Víctor Egío.

Los aperitivos 'morados' se han consolidado en Murcia como eventos cercanos de diálogo político y reflexión, de la mano de personalidades destacadas del panorama político y social. Tras Irene de Miguel visitarán la Región en los próximos meses Román Cuesta, periodista de Diario Red y activista antifascista, y Serigne Mbaye, secretario de antirracismo de Podemos.