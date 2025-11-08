La literatura y el cine se unen en la presentación de la programación del FICC54

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC) ha presentado este viernes la programación y el tráiler de su 54ª edición, que tendrá lugar del 22 al 29 de noviembre. La rueda de prensa, celebrada en el emblemático espacio Cuarentaytrés, ha contado con la intervención de autoridades y responsables del certamen, quienes han destacado el vínculo entre literatura y cine como eje temático de este año.

El FICC54 abre sus puertas del 22 al 29 de noviembre, consolidándose como uno de los grandes referentes culturales de la Región de Murcia y del panorama cinematográfico nacional. En la rueda de prensa, el presidente del festival, Nacho Ros, ha agradecido el apoyo institucional y la colaboración de patrocinadores, subrayando que "sin su compromiso este gran volumen de contenidos no sería posible. A todos vosotros, muchas gracias".

La edición de este año se articula en torno al lema 'Del papel a la pantalla. Literatura en el cine', explorando el diálogo entre la palabra escrita y su traducción visual. El cartel oficial, obra de Ángel Mateo Charris, representa esta conexión con una imagen sugerente que invita a soñar historias antes de verlas en movimiento.

Durante ocho días, el festival proyectará 60 películas en sus dos sedes principales: el Auditorio El Batel y el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. La programación incluye títulos emblemáticos como 'El gran Gatsby', 'Matar a un ruiseñor' y el documental 'Almudena', dedicado a la escritora Almudena Grandes.

Además, se celebrarán actividades paralelas que fomentan el diálogo entre cine, literatura y otras disciplinas artísticas, como talleres, charlas y exposiciones.

La responsable de programación, María José Espín, ha destacado la apuesta por el talento joven y la diversidad. "Seguimos apostando firmemente por el valor creativo de las nuevas generaciones a través de la sección Cortos Jóvenes Aficionados, que fomenta la educación audiovisual y el espíritu cinematográfico entre los estudiantes de la Región de Murcia".

En la Sección Oficial de Cortometrajes, el FICC54 ha recibido más de 700 obras de todo el mundo, de las cuales 12 han sido seleccionadas para competir por el premio 'Carabela de Plata Ciudad de Cartagena'. La sección Murcine, dedicada a creadores de la Región, contará con ocho cortometrajes en competición.

El festival se inaugurará con la última película de Jim Jarmusch, 'Father, Mother, Sister, Brother', y clausurará con 'Vida Privada', de Rebecca Zlotowski, protagonizada por Jodie Foster. Las entradas estarán disponibles a partir del 10 de noviembre, con precios y abonos accesibles para todos los públicos.

El tráiler oficial del FICC54, presentado en primicia, cuenta con la banda sonora 'Demasiadas veces' del grupo cartagenero Adiós Noviembre, aportando emoción local y contemporaneidad a la cita cinematográfica. Durante la rueda de prensa, Nacho Ros ha invitado a la ciudadanía a "emocionarse, debatir y disfrutar del cine", mientras que María José Espín ha subrayado que "el FICC54 reafirma su compromiso con el cine de autor y la diversidad cultural, invitando al público a descubrir obras que conmueven, inspiran y expanden los límites del lenguaje cinematográfico".

El concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, recordó el contexto histórico en el que nació el festival, en 1972, y declaró que "el cine es ante todo un sueño" e invito a los cartageneros y visitantes "a que no tengan miedo de una película pakistaní con subtítulos, de una cinta española más de la guerra civil, o de una tragedia desgarradora sobre mujeres. Si el FICC las ha escogido, pueden estar seguros de que son maravillosas. A veces tenemos que arriesgar y salir de nuestra zona de confort para descubrir nuevos mundos".

Por su parte, el director del ICA, Manuel Cebrián, insistió en "la apuesta que estamos haciendo para que la industria y la producción cinematográfica sean una realidad en Cartagena, y darla a conocer en el mundo entero. Gracias a todo el colectivo que hacéis posible este festival".