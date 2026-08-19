Llano de Brujas (Murcia) homenajea a Miguel Ángel López tras su plata en el Europeo de Birmingham - JUANCHI LOPEZ

MURCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El atleta Miguel Ángel López fue homenajeado este pasado martes en su localidad natal, Llano de Brujas, en Murcia, tras lograr la medalla de plata en el Campeonato de Europa de Birmingham en su debut en la distancia de maratón con un tiempo de 2 horas, 56 minutos y 57 segundos, estableciendo además un nuevo récord de España.

Al acto, celebrado en el Centro Cultural, acudió la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, junto al presidente de la Junta Municipal, Jesús Zapata, que felicitaron al marchador.

"Miguel Ángel lleva más de una década haciendo que Murcia y Llano de Brujas estén presentes en los grandes escenarios del deporte mundial. Cada vez que compite, sentimos el orgullo de ver a uno de los nuestros entre los mejores", señaló la alcaldesa, según han informado desde el consistorio.

"Su trayectoria demuestra a nuestros jóvenes que el talento necesita trabajo, disciplina y constancia. Miguel Ángel es un ejemplo de que detrás de cada medalla hay años de esfuerzo, sacrificio y una voluntad permanente de superarse", ha añadido Rebeca Pérez.

La plata de Birmingham se suma a una trayectoria en la que Miguel Ángel López ha sido campeón del mundo, dos veces campeón de Europa y ha competido en todos los Juegos Olímpicos celebrados desde Londres 2012. El atleta afronta ahora nuevos retos, con la mirada puesta en el Mundial de Pekín de 2027 y en el sueño de alcanzar en Los Ángeles 2028 sus quintos Juegos Olímpicos.