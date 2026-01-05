La lluvia no impide a los murcianos acudir a la recepción de los Reyes Magos

Recepción de los Reyes Magos en el Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La lluvia que cae desde la pasada noche no ha impedido a los murcianos acudir esta mañana a la recepción que han ofrecido los Reyes Magos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia.

La cola de niños y mayores deseosos de saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar, llegaba desde la primera planta del consistorio hasta la plaza del Cardenal Belluga pese a la fina lluvia.

Los Reyes Magos han entrado al consistorio por la Glorieta, donde ya les esperaban los niños, allí, al pie de la escalera han sido recibidos por el alcalde, José Ballesta, que les ha acompañado hasta el Salón de Plenos donde les esperaban sus pajes.

"El viaje ha sido muy complicado pero estamos contentos de estar en Murcia", ha explicado el rey Melchor justo antes del comienzo de la recepción. "Esta tarde vamos a salir en la cabalgata y vamos a repartir regalos en cada una de las casas de los niños de la ciudad", ha asegurado, Melchor, que ha confirmado que los pequeños murcianos "se han portado estupendamente".

Por su parte, el rey Gaspar ha pedido a los niños "que se acuesten pronto para poder ir a llevar los regalos" en este día "ilusionante" también para ellos.

La mañana ha comenzado para Sus Majestades llevando regalos a Hogares Cardenal Belluga y al Hospital Virgen de la Arrixaca, algo que hacen cada año, pero que, como ha señalado el rey Baltasar "para cada niño es un momento único, y para nosotros como cada niño es un niño nuevo, es una nueva ilusión".

Los más pequeños han podido entregar sus cartas a los Reyes Magos y hablar con ellos, y los pajes les han obsequiado con los primeros regalos, un balón, un zumo y una corona para cada uno.