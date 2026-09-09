Las lluvias dejan 182 incidencias gestionadas por el '1-1-2' en la Región, sin daños personales

Reabierto el tráfico en el Puente de los Peligros, en Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones registradas durante las últimas horas en la Región de Murcia han provocado 182 incidencias gestionadas por el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2', a través de un total de 238 llamadas, principalmente por afecciones en la vía pública y pequeños anegamientos. No se han registrado daños personales, según ha informado la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

Los mayores acumulados de lluvia se han registrado en distintos puntos del municipio de Murcia. En concreto, los pluviómetros de El Reguerón-El Palmar han contabilizado 44 litros por metro cuadrado; Murcia, 39,3 litros, y La Fica, 33,7 litros, por lo que estos tres puntos han superado conjuntamente los 117 litros por metro cuadrado.

También se han registrado acumulados de 25 litros por metro cuadrado en Beniel, 23,8 en Beniscornia, 21,2 en Pozo Estrecho y 17,4 en Torre Pacheco.

En cuanto a las incidencias atendidas, el Centro de Coordinación de Emergencias regional ha recibido 112 llamadas, de las cuales 78 asuntos estuvieron relacionadas con tráfico y obstáculos, debido a vías inundadas, arquetas y tapas de alcantarillado levantadas por la presión del agua o vehículos atascados.

Asimismo, el '1-1-2' también ha recibido 42 llamadas para atender 35 asuntos relacionados con achiques en viviendas, garajes y locales; 13 llamadas para diez asuntos por derrumbes o caída de objetos, principalmente toldos y partes de balcones, y ocho llamadas para otros tantos asuntos relacionados con saneamiento, principalmente por caída de ramas.

La mayor concentración de avisos se produjo entre las 16.00 y las 18.00 horas, coincidiendo con el momento de mayor intensidad de las precipitaciones.

Los municipios con mayor volumen de intervenciones han sido Murcia, Cartagena, Torre Pacheco y San Javier, donde han actuado efectivos de los servicios locales de emergencia, bomberos, Policía Local, Protección Civil y personal de mantenimiento urbano.

AFECCIONES AL TRÁFICO

Las lluvias también han obligado a establecer cortes de tráfico en distintos puntos del municipio de Murcia. A las 20.00 horas permanecían cortadas la Rambla de Churra, la zona del Canal 7, en Sangonera la Verde; el Paseo de los Carros, en Sangonera la Seca; la Costera Norte, en Cabezo de Torres; la carretera de Cabezo de Torres, en El Esparragal; la avenida Región Murciana, en Los Dolores; la Rambla del Garruchal en la avenida San Javier, en Beniaján, y la avenida Ciudad de Aranjuez en dirección a Reino de Murcia.

Policía Local de Murcia ha procedido además al cierre preventivo de los accesos al río a su paso por la ciudad debido al incremento del caudal y ha pedido no acceder a estas zonas y respetar la señalización instalada.

Por otro lado, ya se ha reabierto el tráfico en el Puente de los Peligros, la calle Industria y el túnel de Ronda Norte, tras las restricciones establecidas durante el episodio de lluvias.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha recordado la importancia de evitar atravesar cauces inundados, respetar la señalización y extremar las precauciones durante episodios de lluvias intensas.