Las lluvias extraordinarias en la cuenca del Taibilla permiten a la MCT reducir un 13% el uso de agua desalada

Presa del Embalse - MCT

MURCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones extraordinarias registradas en la cuenca del río Taibilla durante el año hidrológico 2025-2026, que alcanzaron los 525,9 litros por metro cuadrado en la Presa de Embalse, han permitido a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) incrementar un 31,91% las aportaciones de este río y reducir un 13,05% el empleo de agua desalada para garantizar el abastecimiento a los 80 municipios a los que presta servicio.

Según los datos de cierre del ejercicio hidrológico, comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, la producción total de agua potable se situó en 231 hectómetros cúbicos, lo que representa un aumento del 0,58% frente a los 229,67 del periodo anterior y frena la tendencia ascendente de entre el 3% y el 5% interanual registrada en los últimos cinco años.

El tren de borrascas que atravesó la cabecera del río en febrero de 2026 elevó la producción procedente del Taibilla hasta los 55,36 hectómetros cúbicos --frente a los 41,97 del año precedente--, lo que cubrió el 23,97% de los recursos hídricos totales del organismo.

Este aprovechamiento se realizó tanto mediante derivación directa al Canal del Taibilla en la Presa de Toma en Nerpio como a través de la captación diferida en el río Segura mediante la Elevación de Ojós hacia la ETAP de Sierra de La Espada.

De forma paralela, la producción de agua desalada descendió hasta los 82,43 hectómetros cúbicos, frente a los 94,80 del ejercicio 2024-2025 (12,37 menos).

En concreto, las dos desaladoras propias de la MCT aportaron 54,37 hectómetros cúbicos --un 16,94% menos-- y las instalaciones de la sociedad estatal Acuamed sumaron 28,06, con un retroceso del 4,40%, de modo que el conjunto de la desalación representó el 35,68% del total de recursos empleados.

Por su parte, los recursos procedentes del Trasvase Tajo-Segura se mantuvieron estables en 92,76 hectómetros cúbicos (frente a los 92,65 del año anterior), volumen que supone el 40,15% del total producido, mientras que otras procedencias aportaron 0,46 hectómetros cúbicos (el 0,20 %).

Respecto al consumo de agua potable en los municipios abastecidos, el ejercicio se cerró con 220,29 hectómetros cúbicos, una cifra prácticamente idéntica a los 220,12 del año hidrológico anterior.

La diferencia entre producción y consumo ascendió a 10,71 hectómetros cúbicos (un 4,86%, frente al 4,34% previo), vinculada a las pérdidas en el sistema de distribución y a los volúmenes almacenados en embalses y depósitos.