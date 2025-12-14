Las lluvias provocan problemas en la circulación en la RM-23, RM-2, la A-7, RM-19, RM-515, RM-602 y RM-714

Archivo - Foto de archivo de la Rambla del Garruchal a su paso por la pedanía de Beniaján - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia ha alertado de que las fuertes lluvias caídas están provocando problemas en la circulación en varias carreteras de la red regional como es el caso de la RM-23, RM-2, RM-19, RM-515, RM-602 y RM-714, así como en la autovía A-7.

Si se va a circular por la carretera RM-602, de Alhama de Murcia a El Palmar, y por carretera RM-714 en el cruce con B-19, y en tramo de Calasparra-Caravaca de la Cruz, se debe extremar la precaución por la presencia de piedras, barro y matorrales en la calzada.

La dificultad para circular en la RM-23 y RM-2, en el término municipal de Alhama de Murcia está provocada por vehículos bloqueados por embolsamientos de agua, mientras que en la autovía Cieza-Murcia, en ambos sentidos, también es debido a embolsamientos de agua.

Del mismo modo, se pide precaución para circular por la carretera RM-19, ya que la intensa lluvia ha arrastrado plásticos y otros objetos, dificultando la circulación a consecuencia de los embolsamientos de agua. Finalmente, en la RM-515, que va de Alhama de Murcia a Mula, las intensas lluvias han provocado la caída de piedras a la calzada, dificultando la circulación, especialmente entre los puntos kilométricos 19 a 20.