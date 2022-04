Localizan a dos jóvenes excursionistas desaparecidos de madrugada en la Sierra del Álamo de Moratalla

MURCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia han localizado, a avanzadas horas de la pasada noche, a dos jóvenes excursionistas que se habían perdido en la tarde de ayer en la zona de la Sierra del Álamo, en el municipio de Moratalla.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha recibido una llamada, a las 1.39 de la pasada madrugada informando de la desaparición de dos jóvenes de 18 y 19 años en la citada sierra. Informan que en la tarde de ayer sábado, sobre las 18.00 horas, cinco jóvenes que se encontraban hospedados en una casa rural en Moratalla decidieron subir al monte, sobre las 21.00 horas, y que tres de ellos decidieron volver al llegar la noche, pero dos continuaron la ruta hasta los Picos del Fraile.

Asimismo, en esa llamada al '1-1-2', informan que los desaparecidos no presentan enfermedades, no disponen de comida, abrigo, ni batería en el móvil, y que no disponen de ropa adecuada. En la búsqueda de los jóvenes desaparecidos han participado efectivos de Protección Civil de Moratalla, Policía Local de Moratalla y efectivos de Guardia Civil.

Protección Civil y Policía Local recorren las pista de acceso a la subida a los Picos del Fraile. Finalmente, a las 3.22 horas, Guardia Civil informaba que había localizado en buen estado a los dos jóvenes extraviados.