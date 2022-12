Lola Gracia hablará de los mitos del amor romántico en Centros Culturales de Murcia el próximo martes y miércoles

MURCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La periodista y sexóloga, Lola Gracia, hablará sobre cómo los mitos del amor romántico entorpecen las relaciones de pareja y lo hará en sendas charlas esta semana, una en el Centro Cultural de Llano de Brujas (calle González Valentín, 10) el 13 de diciembre y, otra, en el Centro Cultural de Los Dolores (calle Maestro Andres Azorin, 3) el 14 de diciembre.

Gracia, en su faceta de conferenciante y divulgadora analizará de dónde procede el halo mágico que envuelve las relaciones amorosas y si tiene alguna base real.

La también periodista, intentará explicar por qué nos enamoramos, por qué siguen funcionando las películas románticas y las canciones y por qué caemos en relaciones inconvenientes. Gracia asegura que "la cultura tiene mucho que decir sobre esto, puesto que ha sido y es la gran propagadora del mito del amor romántico. Algo excelente para la creación y terrible para la vida".

Por otra parte, realizará un repaso a los tres sistemas cerebrales del amor de Helen Fischer (lujuria, atracción sexual selectiva y apego). De nuevo, la magia tiene poco o nada que ver con la elección de nuestra pareja romántica.

Fischer es antropóloga y bióloga y lleva más de 40 años investigando qué ocurre en los cerebros de las personas enamoradas. También analizó a las que han sufrido una ruptura de pareja y aquellas que llevan años de feliz relación.

Y es que, los comportamientos, las apetencias y los estados de ánimo del ser humano respecto al amor cambian porque nuestras hormonas y nuestros objetivos en la vida también lo hacen. "Si alguien cree que ya no ama a su pareja porque no siente mariposas en el estómago, se equivoca. Quizá no la ame, pero esa no es la razón. Las mariposas en el estómago son fruto de la adrenalina, no de un sentimiento profundo", añade.

"Amor y magia es un binomio positivo quizá para el periodo de atracción física pero no tanto con la perdurabilidad de las relaciones de pareja sanas y felices", concluye la periodista y sexóloga.