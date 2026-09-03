Archivo - López Aragón apela a la "responsabilidad" de los grupos políticos para que la Región tenga presupuestos - CARM - Archivo

MURCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, ha informado este jueves que "no hay ninguna novedad" respecto a los presupuestos de la Comunidad para el próximo ejercicio y ha reiterado que la voluntad del Ejecutivo autonómico es que la Región de Murcia cuente con unas nuevas cuentas.

López Aragón ha respondido así a una pregunta durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre si el Ejecutivo regional prevé presentar el techo de gasto en octubre.

"No hay ninguna novedad. La voluntad del Gobierno sigue siendo la misma", ha señalado la portavoz. En este sentido, ha defendido que "tener presupuestos son fundamentales", aunque ha afirmado que el Ejecutivo regional "no ha visto esa voluntad en el resto de grupos políticos".

"Yo creo que hay que dejar al margen las cuestiones políticas y lo que apelamos es a la responsabilidad del resto de grupos políticos", ha indicado López Aragón, quien ha insistido en que "la voluntad del Gobierno sigue estando sobre la mesa" y pasa por que "la Región de Murcia cuente con presupuestos".