López Aragón cuestiona que el PSOE denuncie a López Miras cuando Sánchez "alentó a movilizarse contra la derecha" - CARM

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, ha replicado este jueves a la denuncia presentada por el PSOE por la declaración institucional del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, tras conocerse la convocatoria de elecciones generales y ha cuestionado que los socialistas hayan recurrido a esta vía cuando, según ha señalado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó a movilizarse contra la derecha tras anunciar los comicios.

"Por muchas denuncias que se hagan contra el presidente Fernando López Miras, el señor Lucas no va a conseguir tapar que el PSOE arroja los peores resultados de la historia aquí en la Región de Murcia", ha afirmado López Aragón durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada este jueves en el Palacio de San Esteban.

Respecto a la convocatoria de elecciones generales, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha asegurado que Sánchez "no ha convocado elecciones generales", sino que "se las han convocado los españoles porque ya no podían seguir sosteniendo una situación de desgobierno y de agotamiento".

A su juicio, no se trata de "una decisión voluntaria ni de un gesto de responsabilidad política", sino de una convocatoria a la que, según ha indicado, el presidente del Gobierno "llega forzado y obligado por el descontento de la sociedad y por la evidencia de que no puede gobernar".

López Aragón ha acusado al Ejecutivo central de ser "incapaz de sacar adelante sus principales compromisos", entre ellos los Presupuestos Generales del Estado, y ha señalado que se trata de un Gobierno "débil, sin una mayoría estable, pendiente de cesiones constantes para sobrevivir y rodeado por casos de corrupción".

También ha reprochado al Ejecutivo de Sánchez estar "más preocupado por mantenerse" que por "resolver los problemas de los ciudadanos y haciendo oposición a las comunidades autónomas".

En este sentido, ha citado la situación de Ceuta, de la que ha asegurado que el Gobierno central ha mantenido una actitud de "abandono y dejadez", y ha afirmado que "lo que no ha hecho en dos meses Sánchez, ahora, al calor de la convocatoria de elecciones generales, lo soluciona en dos días".

La portavoz ha trasladado asimismo las críticas del Ejecutivo autonómico por el sistema de financiación autonómica, las infraestructuras y distintas actuaciones pendientes en la Región de Murcia. En concreto, ha mencionado las cercanías y las conexiones ferroviarias, el AVE a Cartagena, el desarrollo del Corredor Mediterráneo y proyectos relacionados con el puerto.

También ha citado la falta de soluciones definitivas para Portmán y actuaciones pendientes relacionadas con la rambla del Albujón y el Mar Menor.

Especialmente, ha criticado la situación del trasvase Tajo-Segura y el recorte que, según ha afirmado, constituye "una decisión injusta" que "no tiene ningún aval técnico".

Por ello, López Aragón ha señalado que la Región de Murcia afronta la convocatoria electoral "con absoluta normalidad democrática", pero también con la idea de que "España necesita abrir una nueva etapa", en la que exista igualdad entre los españoles y "ningún territorio reciba un trato privilegiado a cambio de apoyos políticos".

"Lo que está en cuestión no es únicamente quién gobierna, sino una determinada manera de gobernar", ha concluido.

VOTO POR CORREO

Preguntada por el voto por correo de cara a las próximas elecciones generales, López Aragón ha señalado que "hay que confiar en el sistema", aunque ha considerado que deben reforzarse las herramientas disponibles.

"Es cierto que en este país hemos vivido cosas que pensábamos que nunca íbamos a vivir y, por lo tanto, entendemos que hay que reforzar las herramientas, pero que hay que confiar, por supuesto, en el sistema de voto por correo", ha manifestado.

SOBRE LAS AMENAZAS A LA JUEZA

Preguntada por la valoración del Gobierno regional sobre las informaciones relativas a las amenazas recibidas la jueza Biedma y el informe de la UCO, López Aragón ha considerado "extremadamente grave" que una magistrada tenga que declarar por, según sus palabras, actuaciones de "las cloacas del PSOE, el Gobierno, o sea, el partido que gobierna" para "intentar acabar con la vida de una jueza que lleva a cabo su trabajo".

La portavoz ha vinculado estas actuaciones, según su declaración, con el hecho de que la magistrada esté juzgando al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reclamado que se llegue "hasta el final" de la investigación "por el bien de este país, por el bien de la democracia de este país".