López Aragón exige una revisión de la infraestructura ferroviaria y reclama la dimisión de Óscar Puente

Archivo - La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón - CARM - Archivo

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, ha exigido este lunes una revisión de la infraestructura ferroviaria y la ejecución de una auditoría "específica" de la línea de Alta Velocidad tras el accidente registrado el pasado miércoles en Urda (Toledo), en el que perdieron la vida 69 personas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado con carácter extraordinario, López Aragón ha afirmado que la red nacional "no ha recibido las inversiones necesarias para su modernización y el refuerzo de su seguridad" y ha reclamado la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

"Las decisiones que se han adoptado en su ministerio le impiden continuar en el cargo", ha afirmado a preguntas de los periodistas, tras lo que ha señalado que el Ejecutivo central "rápidamente ha eludido su responsabilidad" y ha pretendido resolver la tragedia "cargando en una persona el origen" del siniestro.

Asimismo, López Aragón ha recordado que el Gobierno de la Región de Murcia ya solicitó al Ministerio de Transportes estas revisiones "en dos ocasiones hace meses", sin haber obtenido respuesta a sus peticiones hasta la fecha.