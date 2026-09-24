López Aragón reclama "respeto a la justicia" y solidaridad con Ceuta ante la presión migratoria y la inseguridad - CARM

MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, ha reclamado este jueves al Ejecutivo central una respuesta ante la situación de Ceuta y ha reiterado la solidaridad de la Región con los ceutíes, al tiempo que ha pedido "respeto a la justicia, respeto a la separación de poderes y transparencia" ante las últimas actuaciones judiciales relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, López Aragón ha señalado que, aunque se habla del inicio del curso político, existen problemas que "nunca se detuvieron durante el verano" y que continúan a la espera de una respuesta del Ejecutivo central. En este sentido, ha situado a Ceuta como "el ejemplo más evidente".

La portavoz ha aludido a la entrada de "más de 70.000 personas" y a la presión que, según ha indicado, continúa soportando la ciudad sobre sus recursos, servicios y convivencia, así como a los "episodios de inseguridad" que, ha afirmado, preocupan al Gobierno regional.

Frente a esta situación, ha defendido que la Región de Murcia quiere "reiterar nuestra solidaridad con Ceuta y los ceutíes" y reclamar al Gobierno de España una respuesta para recuperar la normalidad.

Por otro lado, López Aragón se ha referido a las últimas decisiones judiciales relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre ellas la apertura de juicio oral contra su esposa, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

En este contexto, la portavoz regional ha reclamado "respeto al Poder Judicial, el mismo respeto que exigimos al Gobierno de España" y ha defendido que las instituciones no deben utilizarse "para desacreditar a los jueces ni para anticipar qué decisiones deben adoptar los tribunales".

"No puede utilizarse el altavoz del Consejo de Ministros para presionar a jueces, jurados y a emitir veredictos", ha afirmado López Aragón, quien ha reiterado la necesidad de "respeto a la justicia, respeto a la separación de poderes y transparencia a los ciudadanos".

La portavoz ha vinculado esta última exigencia de transparencia con la situación de la Región de Murcia y las demandas del Ejecutivo autonómico para incrementar la respuesta frente a las narcolanchas, el narcotráfico y el tráfico de personas en las costas murcianas.

En este sentido, ha señalado que el presidente regional, Fernando López Miras, ha reclamado por escrito al Gobierno de España una respuesta y ha criticado que, según ha afirmado, el Ejecutivo central no haya respondido a esas cartas ni su delegado en la Región, Francisco Lucas, haya comparecido ante la Asamblea Regional.

"Desde el Gobierno regional seguiremos reclamando lo que nos corresponde, más medios, más coordinación y una respuesta eficaz ante un problema que afecta directamente a la seguridad de nuestras costas", ha concluido.