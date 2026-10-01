López Aragón sostiene que los decretos leyes del Gobierno no resuelven “la causa fundamental” de la vivienda - CARM

MURCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que los dos decretos leyes aprobados por el Gobierno central en materia de vivienda "no solucionan el problema" porque, a su juicio, no permiten construir más viviendas, aumentar la oferta ni facilitar el acceso a una vivienda a jóvenes y familias.

López Aragón ha señalado que "el problema fundamental" es que en España "faltan viviendas" y ha defendido que la prioridad debería ser "construir más, movilizar más suelo, reducir trabas y conseguir que haya más oferta".

En este sentido, ha indicado que los dos decretos actúan "fundamentalmente sobre la regulación del mercado existente", con "más intervención, más obligaciones, restricciones sobre las viviendas que ya existen y más inseguridad jurídica", y ha sostenido que estas medidas "no generan una sola vivienda más".

López Aragón también ha cuestionado que la exposición de motivos de uno de los decretos incluya, según ha señalado, la consideración de que una legislación anterior es "machista y retrógrada". "¿Puede explicar el Gobierno por qué califica la legislación de machista?", ha preguntado, antes de cuestionar si "ese tipo de retórica sirve para que haya una sola vivienda más en España".

SOBRE LA SITUACIÓN EN CEUTA

Por otro lado, la portavoz del Ejecutivo regional ha criticado la gestión del Gobierno central en Ceuta. López Aragón ha afirmado que la ciudad se encuentra "sometida a una presión enorme" y ha acusado al Gobierno de España de haber "abandonado" a sus ciudadanos ante una crisis que, según ha indicado, continúa sin resolverse.

La portavoz ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "parece limitarse a ir detrás de los acontecimientos en lugar de anticiparse, gobernar y solucionar" y se ha referido a la próxima visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, prevista para los días 13 y 14 de octubre, para señalar que Sánchez no les acompañará.

"Después de dos meses de una crisis de enorme gravedad, el presidente del Gobierno vuelve a dejar solos a los ciudadanos de Ceuta en un momento especialmente importante para la ciudad", ha afirmado López Aragón.

La portavoz ha reclamado al Gobierno central "presencia, compromiso y, sobre todo, un Gobierno de España que asuma sus responsabilidades y que dé soluciones a la crisis que sigue sin estar cerrada".