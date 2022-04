López Miras adelanta que la Semana Santa de 2022 podría ser "la mejor" de toda la serie histórica en ocupación turística

MURCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha avanzado este lunes que, según los datos preliminares de los que dispone la Comunidad Autónoma, esta Semana Santa podría ser "la mejor" en cuanto a ocupación turística de toda la serie histórica.

"Los datos indican que podemos estar en la mejor Semana Santa de toda la serie histórica en cuanto a la ocupación turística en la Región", ha dicho López Miras tras señalar que aún quedan por recibir cifras relativas a grandes ciudades.

Así, ha indicado que nueve cruceros han pasado por Cartagena estas fiestas, con más de 7.300 turistas a bordo, mientras que la ocupación del Aeropuerto Internacional de la Región ha superado el 83%, con más de 29.000 pasajeros registrados.

Según el jefe del Ejecutivo murciano, estos datos "más que positivos" contribuyen a que esta Semana Santa se convierta en "la mejor de la historia" en lo relativo a la ocupación turística en la Región.

RECLAMA MEJORES INFRAESTRUCTURAS

Por otro lado, López Miras ha insistido en que su gobierno "es el primero que está reclamado el AVE ya" porque "lo que nadie entiende, lo que es lamentable, lo que es incongruente es que hace 30 años llegase el AVE a Sevilla", mientras Murcia, séptima ciudad de España, aún no cuenta con este medio.

"Si con la falta de herramientas e infraestructuras que tenemos conseguimos estar donde estamos y ser, por ejemplo, en esta Semana Santa, uno de los principales destinos turísticos, imagínese si tuviésemos las mismas oportunidades que el resto de los españoles", ha precisado.

Al hilo, ha indicado que "si la Región de Murcia fuese tratada igual que el resto de comunidades autónomas, desde luego no tendríamos límites y seríamos mucho más competitivos", y, por eso, "no voy a dejar de exigir aquello que es bueno para la Región de Murcia y que el Gobierno central no está haciendo".

Igualmente, ha insistido en que "una de las claves" es aumentar el número de plazas hoteleras y contar con infraestructuras turísticas "de mayor calidad" para que "puedan venir turistas de un mayor nivel adquisitivo".