López Miras advierte que la salida de Cataluña del sistema fiscal ocasionará a la Región un perjuicio de 625 millones

Pone en valor que los Presupuestos de la Comunidad aprobados para 2025 "son del PP" y recuerda que "Vox se abstuvo" en la votación

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha advertido que el acuerdo bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat para un concierto fiscal para Cataluña "va a suponer una pérdida de presupuesto para la Región de Murcia de más de 625 millones de euros".

En una entrevista concedida al programa 'Herrera en COPE' y recogidas por Europa Press, López Miras ha recordado que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ya ha analizado que este pacto bilateral "va a suponer un descenso de los ingresos del 11%", lo que quiere decir que para la Región de Murcia "va a suponer una pérdida de presupuesto para su sanidad y su educación de más de 625 millones de euros".

Al ser preguntado por este acuerdo bilateral, el presidente del Gobierno murciano ha considerado que se trata de un pacto "injusto, ilegal y corrupto" porque "tiene un fin espurio, que es el de seguir permaneciendo en el poder de la Moncloa". "Todos los adjetivos descalificativos que queramos ponerle, se los podemos poner, porque es romper de facto el estado de las autonomías, que se basa en la solidaridad para generar igualdad entre los españoles", ha apostillado.

A su juicio, Sánchez "se va a cargar" más de 45 años viviendo en un estado pleno de las autonomías "simplemente por seguir unos meses más en la Moncloa". "Esto afecta llevando más desigualdad y perjudicando a la inmensa mayoría de los españoles, pero mucho más a aquellos que ya están perjudicados", ha afirmado López Miras, quien ha puntualizado que los ciudadanos de la Región de Murcia son los que "menos reciben" del sistema de financiación autonómica.

Y esto, a su parecer, "no es sostenible desde el punto de vista financiero y presupuestario" pero, sobre todo, "tampoco es permitible desde el punto de vista ético, moral, desde la igualdad y la responsabilidad de un gobernante".

A López Miras le "gusta pensar" que el Estado de Derecho, la Constitución y el ordenamiento jurídico "tiene soportes suficientes para evitar" esa financiación singular para Cataluña. "Pero también Sánchez dijo que no habría indultos y hubo indultos; y que la amnistía era totalmente inconstitucional y miren por dónde vamos", ha lamentado.

POSICIÓN DEL PSRM

Al ser preguntado por si ve a los diputados del PSOE en el Congreso por la Región de Murcia votando en contra de este acuerdo bilateral, López Miras ha asegurado que no. De hecho, ha afirmado que los diputados Socialistas por la Región, "como todos los cargos públicos del PSRM, son mucho antes de Sánchez que de la Región de Murcia".

A su parecer, estos diputados "defienden mucho más los intereses políticos de Sánchez que los intereses generales de los ciudadanos de la Región de Murcia", algo que "vimos hace pocas semanas, cuando se llevó una votación muy importante al Congreso de los Diputados sobre el trasvase Tajo-Segura, y votaron en contra" de ese acueducto.

"Por tanto, ahora, cuando se hable de la financiación de la sanidad y la educación de los murcianos, van a anteponer el interés político de Sánchez al de la Región de Murcia; no tengo la más mínima duda, lo han hecho siempre", ha aseverado.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD PARA 2025

Al ser preguntado por la consecución de la abstención de Vox para la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad para 2025, López Miras ha admitido que "toda negociación es muy difícil" pero ha afirmado que es su "responsabilidad".

"Claro, si vemos la situación nacional, pues cualquiera podría decir que aprobar unos presupuestos es algo exótico; pero no, es la obligación de todo gobierno", según el presidente del Ejecutivo autonómico, quien ha señalado que "cualquier gobierno tiene obligación de presentar los presupuestos y de aprobarlos".

Frente a ello, ha señalado que en la Región de Murcia "asumimos nuestra responsabilidad" y ha puesto en valor que los Presupuestos aprobados "son del Partido Popular" y, de hecho, ha recordado que "Vox se abstuvo" en la votación de las cuentas.

"Son los presupuestos más altos de la historia de la Región de Murcia", según el presidente del Ejecutivo murciano, quien ha puesto en valor que son "buenos y necesarios".

En cuanto a la relación con Vox, el también presidente del Partido Popular de la Región ha considerado que el futuro del PP "tiene que ser mirando sólo a los españoles y al Partido Popular", tal y como "dijo Alberto Núñez Feijóo en el Congreso Nacional" de su formación.

En cualquier caso, ha señalado que "no hay que mirar a otros", aunque ha admitido que el PP "es un partido transversal que, desde luego, está dispuesto a dialogar, a negociar y a llegar a acuerdos".

SUCESOS DE TORRE PACHECO

Respecto a los acontecimientos que tuvieron lugar en Torre Pacheco a mediados de julio, López Miras ha recordado que él ha ido al municipio "numerosas veces" desde que sucedieron esos "avisos violentos" y, de hecho, esta semana ha sido la última vez en la que he estado allí.

"En frío le diré que, sobre todo, ha habido una alta dosis de irresponsabilidad política y que, de alguna manera, los vecinos de Torre Pacheco han sido rehenes del uso partidista de una agresión, que fue la de la agresión a Domingo", al vecino del municipio.

Al final, ha considerado que "todo vino de fuera". Y es que ha recordado que "el agresor llegó de fuera, no vivía en Torre Pacheco, y aquellos violentos que intentaron sembrar la agitación y perturbar la convivencia de un pueblo pacífico como Torre Pacheco, también llegaban de fuera".

A este respecto, ha considerado que "tendremos que hacer algunas reflexiones la inmigración", pero ha aclarado que él no vincula "nunca" inmigración a delincuencia. "La delincuencia solo se puede vincular a exclusión social y eso es en lo que tenemos que trabajar", ha añadido.

Sin embargo, ha señalado que él conoce "perfectamente" Torre Pacheco y lo que ve es "un pueblo que lleva 30 años conviviendo en paz, con personas llegadas de multitud de países, de forma pacífica". Sin embargo, a su juicio, "se ha intentado utilizar como arma política, porque los vecinos de Torre Pacheco no estaban implicados en los disturbios".

Ha reconocido que los datos no se podrán saber por "protección de datos", pero ha indicado que "la inmensa mayoría de los identificados y los arrestados durante los disturbios de Torre Pacheco no viven" en ese municipio.

Ha achacado esa "irresponsabilidad política" en lo sucedido "a todos aquellos que intentaron, de una forma u otra, lanzar su argumentario político en mitad de una situación muy tensa que lo que requería era hacer un llamamiento a la calma".

"La exclusión social es la que lleva a la delincuencia y, por supuesto, quien comete un delito que lo pague, sin ningún género de dudas", ha apostillado. No obstante, ha apostado por "intentar no excluirlo socialmente y poner en marcha acciones para que se puedan adaptar a nuestro modelo convivencia". "Y aquellos que no se adapten y aquellos que delincan, pues por supuesto no podrán estar entre nosotros", ha remarcado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En cuanto a si espera avances en la reforma de la financiación autonómica, López Miras ha señalado que la premisa para actualizar ese sistema es que "está caducado desde 2014".

Ha señalado que él y otros presidentes autonómicos han pedido a Sánchez que siente a todos "en la misma mesa", teniendo en cuenta que "las negociaciones no son fáciles, pero son imposibles si no se intentan".

Así, ha apostado por poner las propuestas de todos los presidentes autonómicos sobre la mesa con el fin de que cada uno aporte "su visión". "Si nos sentamos, cedemos todos y vamos a llegar a un acuerdo seguro", según López Miras, quien ha advertido que "el problema de raíz es que el presidente del Gobierno no tiene capacidad y no tiene poder".