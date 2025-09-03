López Miras afirma que espera "muy poco" de Lucas como delegado del Gobierno: "Es una estrategia política y electoral"

MURCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha avanzado este miércoles que espera "muy poco" del nuevo delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, y ha dicho que su nombramiento obedece a "una estrategia política y electoral" del PSOE.

"La hoja de servicios de Francisco Lucas como diputado nacional ha sido la de tramitar la Ley de Amnistía presidiendo la Comisión de Justicia y la de votar a favor del cierre del trasvase Tajo-Segura", ha dicho en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

El máximo dirigente regional ha sostenido que, además, Lucas ha comenzado su andadura en la Delegación "mintiendo". "Hace cuatro meses, cuando le preguntaron si iba a ser delegado al Gobierno, dijo que no lo iba a ser", ha precisado.

Asimismo, ha señalado que el nombramiento de Lucas representa "las formas a las que nos tiene acostumbrados el PSOE", partido para el que la Delegación del Gobierno es, según el jefe del Ejecutivo regional, "una mera plataforma partidista, una plataforma electoral".

"Lo hicieron con Diego Conesa dos años antes de las elecciones, en 2018; lo hicieron con Pepe Vélez y ahora lo hacen con Francisco Lucas. Ellos utilizan los cargos institucionales como cargos políticos y como plataformas electorales", ha denunciado.

Para López Miras, "viendo para qué utiliza la delegación del Gobierno el Partido Socialista, ya sabemos que viene a utilizar los recursos de todos los murcianos para hacer campaña y para defender lo indefendible, que es la gestión de Pedro Sánchez".