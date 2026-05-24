López Miras afirma que es "inexplicable los pactos ocultos" y la moción de censura a Arroyo a 10 meses de la elecciones

MURCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad Autónoma y presidente del PP murciano, Fernando López Miras, ha afirmado este sábado en Cartagena que es "inexplicable los pactos ocultos" y la moción de censura a Noelia Arroyo a diez meses de la elecciones.

López Miras ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en el acto de entrega de los Premios Quórum, que ha tenido lugar en el Teatro Apolo de El Algar. Desde allí, ha defendido que "Noelia es una alcaldesa que se ha caracterizado siempre por darle una importancia primordial a las diputaciones de Cartagena".

"Es la alcaldesa de las diputaciones de Cartagena. Así me lo ha enseñado, así nos lo ha transmitido también al Gobierno regional. Y una de sus obsesiones siempre como alcaldesa es que los vecinos que viven en las diputaciones de Cartagena tengan los mismos servicios, tengan las mismas comodidades que tiene cualquier vecino que viva en el centro o en cualquier barrio del entorno", ha subrayado.

López Miras ha dicho que Arroyo representa "una forma de gestión, una forma de servicio público, una forma de hacer política muy próxima a las asociaciones de vecinos, a las de los vocales de las juntas vecinales, de dar la cara cuando las cosas van bien y escuchando si hay problemas, para buscar soluciones de forma conjunta".

Por eso, ha aseverado, "quizás se hace todavía más inexplicable todos estos días que estamos viviendo en Cartagena, estos pactos ocultos, esa moción de censura que nadie entiende a diez meses de las elecciones".

Sin embargo, López Miras ha destacado que, "cuando las cosas se hacen bien, pensando las personas, y se ve el día a día de una alcaldesa comunera con sus vecinos, tanto en Cartagena como en las diputaciones, nadie lo entiende y nadie lo acepta, todos lo rechazan como lo estamos viendo".