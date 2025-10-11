López Miras agradece a Felipe VI su interés por la Región de Murcia "y que siempre esté al lado de los ciudadanos"

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha agradecido al Rey Felipe VI su llamada para interesarse por la situación en la Región de Murcia y que "siempre esté al lado de los ciudadanos" de esta tierra.

López Miras también le ha transmitido que mañana no podrá asistir a los actos con motivo del Día de la Fiesta Nacional que se celebra en Madrid. "La prioridad es evaluar los daños y agilizar la vuelta a la normalidad en las zonas más afectadas", ha dicho el presidente murciano.