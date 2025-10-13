López Miras anuncia en Bruselas un refuerzo de las inversiones de 30 millones para obras hidráulicas contra inundaciones

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en la apertura de la semana de las ciudades y regiones del Parlamento Europeo. - CARM

Se realizarán tanques de tormentas, bombeos, tanques de laminación de caudales y colectores de aguas pluviales, entre otros

MURCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado este lunes en Bruselas que su Ejecutivo ha logrado que se vayan a destinar 30 millones de euros para infraestructuras hídricas que "nos ayuden a protegernos de las danas y de fenómenos climatológicos adversos".

En concreto, la Comunidad ha conseguido un incremento de 24 millones de euros con respecto la cantidad inicialmente asignada para actuaciones de resiliencia hídrica del Programa Regional Feder 2021-2027.

De cara a conseguir este aumento de fondos, el Gobierno regional ha tenido en cuenta y se ha adaptado a las nuevas prioridades aprobadas recientemente por la Comisión Europea en materia de gestión hídrica, según informaron fuentes de la Comunidad Autónoma en un comunicado.

Esta partida se destinará para construir tanques de tormentas, tanques de laminación, redes de colectores y depuradoras de aguas pluviales, entre otros.

En definitiva, "para seguir invirtiendo en infraestructuras que hagan que protejamos a la población y, también, al Mar Menor", ha explicado el presidente autonómico, quien ha participado en Bruselas en el pleno del Comité Europeo de las Regiones y en la inauguración de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades.

La reprogramación de las actuaciones Feder 2021-2027, analizada con la Comisión Europea y el Ministerio de Hacienda, está en fase de aprobación por parte del Comité de Seguimiento. Una vez se reciba ese aval, la propuesta será remitida a la Comisión Europea durante esta misma semana, para su aprobación definitiva. El proceso ha sido tutelado por la propia Comisión.

López Miras ha recordado parte del trabajo del Gobierno regional durante los últimos años y ha destacado, por ejemplo, la construcción de 14 tanques de tormentas en el entorno del Mar Menor.

En este sentido, ha subrayado que los tanques de tormentas permitieron acumular 200.000 metros cúbicos de agua con arrastres, pero, según sus palabras, "el Gobierno de España tiene que ejecutar aquellas infraestructuras que están en el cajón y que son urgentes para proteger a la población".

ACTUACIONES PREVISTAS

Las actuaciones que se pondrán en marcha están recogidas en el segundo 'Plan general de saneamiento y depuración de la Región de Murcia. Horizonte 2035', así como en el 'Programa de control y mejora de las redes pluviales, de saneamiento y EDAR en el Mar Menor (2020-2030)', impulsados por la Comunidad.

Entre otras acciones, con estos fondos se mejorarán y renovarán redes de colectores en la cuenca del Mar Menor, con el fin de prevenir vertidos y garantizar la conservación de la biodiversidad en las aguas del Mar Menor.

También se construirán nuevos colectores y conexiones para dotar de servicio de saneamiento a núcleos de población sin acceso al mismo. Se prevén, además, iniciativas como la construcción de separadores hidrodinámicos para reducir la llegada de contaminantes al medio receptor.

Adicionalmente, se prevé ejecutar la conexión entre la estación depuradora de aguas residuales de Torre-Pacheco y la de Los Alcázares, para recuperar aguas que por su salinidad no pueden ser reaprovechadas y evitar su vertido directo al Mar Menor.

Del mismo modo, se realizarán inversiones en tanques de tormentas, bombeos, tanques de laminación de caudales, colectores de aguas pluviales y plantas de depuración de aguas pluviales.

Se propone, además, el desarrollo de medidas de innovación y monitorización ambiental, así como actuaciones en infraestructuras de almacenamiento de agua como balsas de riego.

Estas actuaciones se encuentran en sintonía con la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica, aprobada por la Comisión en junio de este año, que busca restaurar y proteger el ciclo del agua; garantizar agua limpia y asequible para todos, y crear una economía del agua sostenible, resiliente, inteligente y competitiva en Europa.

Según han explicado desde el Gobierno regional, se ha buscado esta vía para acelerar actuaciones "ante el hecho de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene más de 20 obras contra las inundaciones en la cuenca del Segura paralizadas, casi todas sin licitar y ninguna de ellas iniciada". Esas actuaciones se ubican en la zona de El Campillo (Lorca), el entorno del Mar Menor y la Vega Media del Segura.

DESACUERDO CON EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL

López Miras también ha manifestado su desacuerdo con la reciente propuesta de la Comisión Europea para el marco financiero plurianual 2028-2034. Así, ha puesto como ejemplo la dana Alice, que afectó recientemente a la Región de Murcia y a otras comunidades, para ilustrar cómo los fondos europeos son fundamentales para muchos territorios que se ven amenazados por catástrofes naturales y climáticas.

Sobre esta dana, el jefe del Ejecutivo regional ha destacado que "afortunadamente no hubo que lamentar daños personales" y ha puesto en valor que el Gobierno murciano "se adelantó desde el primer momento, coordinándose con los alcaldes de los municipios afectados, y poniendo a disposición todos los recursos necesarios en cada momento".