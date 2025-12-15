López Miras anuncia la construcción de un nuevo Hospital de Día Oncológico en La Arrixaca

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, preside el acto con motivo del 30º aniversario de la Asociación de familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia (Afacmur) - CARM

MURCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado este lunes que la Comunidad construirá un nuevo Hospital de Día Oncológico en la Arrixaca que "supondrá una inversión de 7 millones de euros con fondos propios de la Comunidad y triplicará el espacio para la atención a los pacientes adultos con cáncer en la Región de Murcia".

Las nuevas dependencias se ubicarán detrás del actual bloque Materno Infantil, ocuparán una superficie total de 4.200 metros cuadrados y fortalecerán la conexión con servicios esenciales como Urgencias y la UCI, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Esta iniciativa estará incluida en el Plan Oncológico Regional, en el que continúa trabajando la Consejería de Salud, y que será presentado en los próximos meses.

López Miras ha dado a conocer esta iniciativa en la Arrixaca, durante el acto por el 30 aniversario de Asociación de Familiares de Niños con Cáncer (Afacmur), donde ha explicado que la redacción del proyecto saldrá de forma inminente a contratación, y ha resaltado que este hospital de día "es una nueva apuesta de la Comunidad por una sanidad pública moderna, innovadora y centrada en el paciente".

"Gracias a este hospital de día, se ampliarán de forma muy notable las consultas de Oncología, se incorporarán espacios específicos de asesoramiento genético y de psicooncología, y se incrementarán los puestos de tratamiento de quimioterapia hasta un total de 39", ha puesto en valor López Miras.

Además, se incorporarán recursos "tan necesarios como laboratorio propio, áreas específicas para pacientes en situaciones especiales, reanimación, nutrición o investigación clínica", ha agregado.

Uno de los aspectos que ha tenido en cuenta la Comunidad es que los pacientes suelen precisar el tratamiento durante cada vez más tiempo, gracias a la positiva respuesta a los nuevos fármacos y terapias, y que ese proceso precisa de una monitorización más específica que se verá mejorada con las nuevas instalaciones.

La nueva infraestructura contará con dos espacios interdependientes: el área de Consultas Externas y el Hospital de Día.

En la planta de Consultas Externas se ubicarán 38 consultas, de las que 32 serán de Oncología (18 más que en la actualidad), y el resto estarán dedicadas al asesoramiento genético y de psico-oncología.

En la zona de Hospital de Día se ubicarán los 39 puestos para que los pacientes reciban el tratamiento oncológico (35 sillones y 4 camas), 18 más que en la actualidad.

Además, la ampliación del espacio permitirá albergar nuevos recursos, como un laboratorio propio, un área de tratamiento para situaciones especiales (como pacientes en aislamiento respiratorio o con trastornos del comportamiento) o un área de Reanimación y otra de Nutrición.

Asimismo, se ubicarán tres consultas de Enfermería y el área de Investigación Clínica.

Con la construcción de este nuevo Hospital de Día Oncológico se mejora también la accesibilidad y la equidad, ya que el actual presenta barreras arquitectónicas propias de la construcción de hace décadas.

Igualmente, se ganará en intimidad para los pacientes y, sobre todo, en la relación con el Hospital General, donde se encuentra el Servicio de Urgencias y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). De esta manera, aumenta la seguridad de los pacientes oncológicos adultos.

30 ANIVERSARIO DE AFACMUR

López Miras ha participado en el acto de conmemoración del 30 aniversario de la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer (Afacmur), que se ha celebrado en el parque infantil 'Árbol de los Sueños' del Hospital Materno Infantil de la Arrixaca.

El presidente ha querido recordar "los 30 años de lucha, de trabajo, de generosidad y de valentía" de esta entidad, a la que ha trasladado "todo el agradecimiento y el reconocimiento de la Región de Murcia".

Asimismo, ha destacado como "hito más importante" de la asociación su contribución para crear en 1997 la Unidad de Oncohematología Infantil de la Arrixaca, que evitó que los niños afectados tuvieran que desplazarse a otros territorios.

Este año, el Gobierno regional ha otorgado a Afacmur el Diploma de Servicios Distinguidos por 30 años de compromiso y dedicación al apoyo a familias con niños con cáncer.