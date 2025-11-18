López Miras anuncia 3 millones en ayudas para modernizar alojamientos turísticos y para proyectos innovadores de pymes

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, inaugura la II Convención de Turismo de la Región de Murcia, con la consejera Carmen Conesa y el concejal de Turismo, Jesús Pacheco - EUROPA PRESS

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado este martes que el Gobierno regional va a poner en marcha nuevas líneas de ayudas por valor de 3 millones de euros para impulsar el sector turístico.

De esta cantidad, 2,5 millones se destinarán a la modernización de los alojamientos turísticos, dando continuidad a los proyectos de mejora y renovación, mientras que 500.000 euros respaldarán iniciativas innovadoras de pymes y autónomos del sector que estén orientadas a generar mayor valor añadido.

Así lo ha avanzado López Miras en la inauguración de la II Convención de Turismo de la Región de Murcia, con el lema 'Innovar, Conectar, Crecer', un encuentro que reúne en Murcia a más de 200 profesionales y expertos para analizar los retos y oportunidades del sector.

El jefe del Ejecutivo regional ha explicado que esta nueva línea de ayudas se suma a otras iniciativas estratégicas ya en marcha, "como el primer Pacto Regional por el Turismo, firmado hace unos meses, o las iniciativas para desestacionalizar el turismo, como el Bono Turístico y el plan de internacionalización gastronómica".

"Son actuaciones que van a seguir situando a la Región de Murcia como uno de los grandes referentes turísticos del Mediterráneo y de Europa, que es el objetivo que tenemos", ha destacado.

Durante su intervención, el presidente también se ha referido a la situación del sector en la actualidad. "Si el año pasado, en la primera Convención de Turismo, decía que los datos turísticos eran históricos, hoy, un año después, puedo decir que esos datos se han consolidado, que hemos superado incluso esas cifras y que el turismo está viviendo el mejor momento de su historia en la Región de Murcia".

En este sentido, López Miras ha recordado que, gracias a su pujanza, el turismo se ha convertido en "uno de los grandes motores y de los pilares de crecimiento de la economía en la Región de Murcia".

Por lo que respecta a la convención, el presidente considera que este encuentro refleja "el impulso que tanto el sector turístico como el Gobierno regional están dando a este motor de la economía y, sobre todo, la creación de oportunidades y de puestos de trabajo aparejada, que para mí es lo más importante".

Además, López Miras ha puesto en valor que por la convención van a pasar numerosos expertos y profesionales del sector turístico y de otros ámbitos para aportar su visión, ideas y propuestas, y para reflexionar sobre "cuáles son los objetivos que tiene el sector turístico no solo en la Región de Murcia, sino en España y en Europa para los próximos meses y para los próximos años".

La convención es un foro promovido por el Gobierno regional a través del Instituto de Turismo (Itrem) que, bajo el lema 'Innovar, conectar y crecer', busca impulsar la competitividad del destino turístico a través del talento, la colaboración y la transformación digital.

El encuentro, que se desarrolla durante toda la jornada en el edificio anexo del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia, reúne a representantes del sector turístico y gestores públicos procedentes de toda España, entre ellos profesionales de Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca o Islas Canarias.

El objetivo es compartir las mejores prácticas en modelos de gestión turística innovadores. La jornada incluye, por ejemplo, paneles centrados en la comercialización y distribución turística; ponencias sobre la oferta turística de los destinos españoles o mesas redondas sobre fórmulas innovadoras para posicionarse en los principales mercados internacionales.

Finalmente, el presidente murciano ha expresado su compromiso de apostar por el sector turístico, ya que "supone empleos y oportunidades para familias, puestos de trabajo cualificados".