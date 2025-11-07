Archivo - López Miras anuncia un nuevo Decreto de Convivencia Escolar en la Región de Murcia - CARM - Archivo

LA UNIÓN (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado hoy la elaboración de un nuevo Decreto de Convivencia Escolar que endurecerá el régimen sancionador ante las faltas graves, las agresiones o los comportamientos contrarios a la convivencia.

El objetivo es reforzar la disciplina y el respeto en los centros educativos y prevenir situaciones de acoso escolar, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Durante su visita al IES Sierra Minera de La Unión, López Miras ha explicado que la norma se basará en tres pilares: reforzar la autoridad del docente, ampliar las normas de convivencia a todos los espacios y actividades del centro y actualizar las normas disciplinarias frente al acoso y acciones que dañen la convivencia escolar.

El presidente ha reafirmado la "tolerancia cero" del Gobierno regional con los casos de acoso escolar. "Ninguna forma de violencia, de exclusión o de humillación tiene cabida en nuestras aulas", ha dicho.

Lopez Miras ha calificado de medidas "valientes y pioneras" las puestas en marcha por el Gobierno regional, como la prohibición del uso de teléfonos móviles en centros educativos, han permitido que las faltas muy graves, como amenazas o agresiones, hayan bajado un 31 por ciento, y los casos de ciberacoso un 27 por ciento.