López Miras anuncia un plan para ampliar en 500 las camas hospitalarias y triplicar las de UCI por la pandemia

CARTAGENA (MURCIA), 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado en la Asamblea Regional un plan de contingencia en los hospitales de la Región para hacer frente a la situación provocada por la Covid-19 por si "empeorara". En ese sentido, ha indicado que han previsto poder ampliar en 500 las camas hospitalarias y triplicar las de la UCI en caso de ser necesario en un plazo de 24 horas.

Según ha dicho, en el Hospital del Rosell se han contratado 54 profesionales para abrir una unidad de semicríticos en Cartagena. "Hemos puesto en marcha una unidad de semicríticos avanzada en el hospital Virgen del Rosell de Cartagena para dar respuesta a la Covid-19. Ofrecerá asistencia con un alto nivel de especialización a pacientes que requieren una monitorización y una estrecha vigilancia".

En una primera fase, esta unidad contará con 6 boxes para estos pacientes con una capacidad de crecimiento escalonado acorde a las necesidades y hasta un total de entre 13 y 16 camas. El nuevo dispositivo parte de una disponibilidad de 27 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Universitario Santa Lucía.

La creación de este nuevo dispositivo ha conllevado una inversión inicial superior a los 800.000 euros entre las obras de acondicionamiento, adquisición de equipamiento electromédico, mobiliario clínico, así como la importante dotación de personal necesaria para su entrada en funcionamiento.

Además, ha informado de que para el mismo se ha necesitado la contratación de 54 nuevos profesionales de distintos grupos profesionales, 27 enfermeras, 22 auxiliares de enfermería y 5 celadores.

En cuanto al material de protección sanitaria ha asegurado que está garantizado. La Comunidad tiene en stock 21 millones de guantes y ya ha cerrado el pedido de 66 millones más, también tienen almacenadas 15 millones de mascarillas y se está esperando la entrega de 11 millones más de aquí a diciembre. En cuanto a los respiradores de las UCI, se han comprado casi 900 y, además, otro millón de tests de antígenos.

También ha dado cuenta del número de rastreadores que tiene la Comunidad, donde hay más de 400. De ellos, 320 son recursos propios de la Región de Murcia y 100 pertenecen a las Fuerzas Armadas y ha anunciado que en la próxima semana se incorporarán 50 más.

A nivel educativo ha destacado el plan de digitalización para el que se destinarán 18 millones de euros. A través de este plan ya han llegado a los centros 5.400 dispositivos electrónicos dando soporte a los alumnos de Lorca, Lorquí, Jumilla, Totana y Archivel, que han pasado durante unas semanas a modalidad no presencial, y a todos los alumnos de Secundaria que "no disponían de los recursos necesarios" para esta modalidad. Del mismo modo, se han repartido 23.000 nuevos ordenadores para los centros docentes.

Durante su intervención, López Miras también ha defendido que debe existir coordinación en las medidas que se adopten en las distintas comunidades españolas porque "no puede haber 17 actuaciones diferentes para hacer frente a una amenaza que es global".

El presidente regional ha señalado que "si es un acierto que haya un toque de queda en toda la nación, no tiene sentido dar marcha atrás y revocar esa decisión en apenas unas horas, para que quede en manos de los gobiernos regionales". A su juicio, esos cambios de criterio "sin explicación alguna son los que crean desconcierto e inquietud entre la ciudadanía, son los que generan desconfianza en la actuación de las administraciones, y, lo peor, son los que dan vía libre al virus".

Por parte de los grupos parlamentarios, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha lamentado que la Comunidad no les haya escuchado en este tiempo y que el Gobierno regional no haya aprovechado la situación ventajosa de Murcia tras la primera oleada. Conesa ha reprochado a López Miras su "alergia" por lo público, según ha dicho, se deberían cubrir 440 plazas en la Salud Pública, en la plantilla de médicos, enfermeros y trabajadores sociales en los centros de salud. De ahí, le ha ofrecido su apoyo porque "No solo hay que tomar medidas de restricción, sino hay que poner al día la Salud Pública". Él se ha mostrado "dispuesto" a asumir cualquier coste político si se pueden acordar medidas urgentes.

El portavoz de VOX, Juan José Liarte, ha criticado al Gobierno regional porque las medidas adoptadas en la Comunidad "traen ruina económica a muchas familias y destruyen el estado de bienestar". Liarte ha dicho que tiene la sensación de que todos los grupos han decidido apoyar al Gobierno en dichas medidas algo a lo que les "exige" la crisis actual, motivo por el que, ha señalado, apoyan al Gobierno", pero ha advertido de que el apoyo "no es incondicional".

La portavoz de Podemos, María Marín, ha insistido en la necesidad de contar con más rastreadores en la Región y ha recordado que no se puede contar a los médicos de atención primaria como rastreadores y considera que "el precio de la incompetencia" de López Miras lo "va a pagar la ciudadanía". Durante su intervención ha hecho una serie de propuestas como incrementar el número de rastreadores, reforzar la Atención Primaria o ayudar a los trabajadores autónomos y del sector hostelero.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Juan José Molina ha instado durante su discurso a "priorizar" para encontrar la solución a la situación que vive la Región debido a la pandemia. Ha instado a llegar a acuerdos entre las distintas formaciones políticas y a demostrar que se es "una sociedad madura, no podemos seguir dando esa imagen de desunión y de gresca continua". A esto, ha apuntado que cuando quieren son "capaces" de sentarse y de llegar a acuerdos.

Por último, el portavoz del PP, Joaquín Segado, ha recordado al PSOE que el presidente del Gobierno no ha comparecido en el Congreso en seis meses. No obstante, ha matizado que no es el momento de hacer reproches políticos porque de los municipios que han vuelto a la fase 1, siete de ellos están gobernados por el PSOE y el PP no los ha señalado. Al igual que el presidente regional, Segado cree que el origen de la segunda ola de la pandemia se debe a la falta de control y no exigir PCRs en origen a los viajeros, algo que es competencia estatal y que podría haber sido una solución para controlar parte del problema.