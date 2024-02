López Miras anuncia un plan plurianual de ayudas al sector agrario para resolver sus problemas más acuciantes

El Gobierno murciano cubrirá estas líneas de ayudas con fondos propios y su intención es que el plan abarque toda la legislatura



MURCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha acordado con las organizaciones agrarias COAG, ASAJA y UPA establecer desde este mismo lunes una mesa de diálogo en la que van a trabajar para que en los próximos días se pueda aprobar un plan de financiación plurianual que pretende solventar aquellos problemas del sector "que no tienen más demora".

El Gobierno murciano cubrirá estas líneas de ayudas con fondos propios, según López Miras, quien ha avanzado que la intención es sacar adelante un plan plurianual "que abarque toda la legislatura para dar la estabilidad al sector que se necesita".

En concreto, López Miras ha señalado que hay "muchas líneas" en el segundo periodo de la Política Agraria Común (PAC) que han recibido más solicitudes de las que podía atender el presupuesto. Como no se pueden redotar estas líneas de una manera "técnica", la intención del Gobierno murciano es "generar ese plan plurianual para cubrir las ayudas a aquellos agricultores cuyas solicitudes no han podido ser atendidas".

LÓPEZ MIRAS DESGRANA ALGUNAS DE LAS LÍNEAS

El presidente del Ejecutivo autonómico hecho este anuncio tras reunirse con los representantes en la Región de Murcia de las organizaciones agrarias convocantes de las movilizaciones en el campo español y, más concretamente, con el secretario general de ASAJA, Alfonso Gálvez, el secretario general de UPA, Marcos Alarcón y el presidente de COAG-IR, José Miguel Marín.

A lo largo del encuentro, López Miras ha abordado con estas organizaciones algunas de las líneas que tienen que implementar "para que no haya ningún agricultor que solicite estas ayudas y que se quede sin ellas". No obstante, no ha precisado todavía el montante de ese plan plurianual, puesto que ha reconocido que "sería muy aventurado hacerlo" sin haber llevado a cabo todavía esa mesa de diálogo.

Por ejemplo, han abordado la posibilidad de establecer ayudas en las zonas de aves esteparias, así como ayudas Red Natura, a la agricultura ecológica, así como "para los jóvenes, por supuesto". "Es necesario también un incremento presupuestario en los seguros agrarios y vamos a trabajar en la puesta en marcha, por supuesto, del observatorio de precios", ha señalado.

Se trata, ha añadido, de cuestiones "que ya no tienen más demora" y que, en otra situación para el campo, "quizás podrían haber tenido un mayor tiempo de diálogo o de puesta a punto".

A este respecto, ha señalado que el Gobierno de la Región de Murcia lleva días estudiando la situación y trabajando para encontrar soluciones. Así, se ha mostrado convencido de que van a firmar este plan plurianual "próximamente" porque "la voluntad es mutua entre las organizaciones agrarias y el Gobierno de la Región de Murcia".

"El Gobierno de la Región de Murcia, como siempre, ofrece un apoyo sin fisuras a los agricultores porque somos perfectamente conscientes de que son imprescindibles para la vida", según López Miras, quien ha señalado que el Ejecutivo autonómico ya ha demostrado este apoyo en el pasado "demandando el agua que necesitan para sus cultivos o ayudándoles a modernizar sus explotaciones para que el agro regional sea hoy un referente mundial".

No obstante, ha considerado que "debemos también ir más allá" y lograr que se escuchen las necesidades que tienen los agricultores y ganaderos "sin enfrentamientos, pero con la valentía y el liderazgo del Gobierno de España". De hecho, ha propuesto al presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, "ir de la mano" en esta cuestión.

En cuanto al montante de ese plan plurianual, ha reconocido que se tratará de un "sobreesfuerzo" para las arcas del Gobierno regional, porque Murcia "es la comunidad autónoma peor financiada de España", pero ha garantizado que van a hacer "el esfuerzo económico que sea necesario".

BRINDA "TODO EL APOYO" DEL GOBIERNO MURCIANO"

López Miras ha dado las gracias las organizaciones agrarias por tener "la disponibilidad y la disposición" de mantener este encuentro y este diálogo institucional que "siempre es importante pero ahora mucho más".

En concreto, López Miras ha reconocido que el encuentro tenía una doble finalidad. En primer lugar, la intención del presidente murciano era escuchar a las organizaciones agrarias, con las que el diálogo es "permanente" pero con las que es "fundamental reforzar la unión". En segundo lugar, el objetivo era transmitirles el "absoluto apoyo" del Gobierno murciano y "de toda la Región".

"No están solos en sus justas demandas y en sus reivindicaciones, que son las nuestras", según López Miras, quien ha recordado que el Ejecutivo murciano ha "apoyado siempre" al sector.

Ha recordado que, al igual que las organizaciones agrarias, el Gobierno murciano lleva meses solicitando a la Administración central "que se aborden los problemas reales del sector agrario".

A su juicio, "es necesario que se pongan en marcha medidas para que el sector sea sostenible económicamente" y "es preciso que se prioricen a nivel nacional los problemas de los españoles en el eje de las actuaciones del Gobierno central".

En este sentido, ha señalado que tanto el Gobierno de España como las administraciones autonómicas tienen que viajar a Bruselas "a defender la agricultura". En caso contrario, ha advertido que "en unos años no habrá agricultores, no habrá ganaderos y no habrá pescadores que traigan comida a nuestras mesas".

Por ejemplo, ha apostado por "reivindicar controles a los productos que llegan de terceros países en una clara competencia desleal". "Es imprescindible revisar los acuerdos internacionales de comercio de la Unión Europea, implementar los controles de fronteras y, por supuesto, imponer cláusulas espejo ya para que los agricultores de la Región y de toda Europa no tengan que seguir soportando la competencia desleal de estos productos", ha aseverado.

Igualmente, ha apostado por "trabajar para que Europa consiga una soberanía alimentaria en la que los precios de frutas, hortalizas, el grano, la carne o el pescado no dependan de lo que suceda en el resto del mundo". "Y eso solo se consigue trabajando para que las explotaciones sean sostenibles económicamente", ha destacado.

En este sentido, López Miras ha criticado que no hay que dar pasos "en la actual dirección a la que nos quieren llevar algunas políticas europeas". Así, por ejemplo, ha recordado que la nueva Política Agraria Común (PAC) "se implantó hace ya un año y los agricultores de toda Europa han dejado claro que así no se puede seguir trabajando".

"En la Región de Murcia hacemos y haremos todo cuanto esté en nuestra mano pero es imprescindible la iniciativa del Gobierno central para que se actúe y que se defiendan los intereses de España dentro y fuera de nuestras fronteras", ha apostillado.

UNA PAC "CLARAMENTE INSUFICIENTE"

Tras el primer año de aplicación de la nueva PAC, el líder del Gobierno murciano ha criticado que el presupuesto que Europa destina a ayudas es "claramente insuficiente", tal y como advirtió su Ejecutivo "desde el primer momento". En concreto, ha subrayado que los agricultores se enfrentan a una PAC "con más exigencias, menos dinero y más solicitudes".

"En este momento hay cientos de agricultores que, pese a estar haciendo bien las cosas son excluidos de las ayudas que se convoca y eso es algo que el Gobierno de la Región de Murcia ni puede ni va a permitir", según López Miras, quien ha asegurado que su Gobierno va a estar "al lado de los agricultores sabiendo la situación que atraviesan".

El presidente del Ejecutivo autonómico ha señalado que la situación se podría llevar adelante de no haber una legislación europea les está "asfixiando", de no haber competencia "desleal" por parte de terceros países y si tuvieran "el agua que necesitan cada día".