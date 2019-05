López Miras apuesta por "no hablar" de otros partidos sino de "cómo defender los intereses de España"

Publicado 03/05/2019 10:55:18 CET

Cree que la izquierda se "movilizó", pero no solo por la foto de 'Colón', sino por otras iniciativas de la propia izquierda

MURCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP regional y candidato a la Presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, ha considerado que el Partido Popular no tiene que hablar de otros partidos, porque los 'populares' ya tienen "bastante por hacer". Por ello, apuesta por que el PP hable de cómo defender los intereses de España y la Región, y no "enredarse" en lo que dicen o lo que hacen otros.

En una entrevista concedida al programa 'Más de uno' de 'Onda Cero', ha reconocido que, cuando hay partidos de un espectro político "similar" que sacan el 18 y el 19% de los votos, "es difícil sacar el 40 o el 50%". No obstante, ha admitido que el resultado de las elecciones generales "no ha sido bueno" y no está conforme con el mismo porque "ha ganado el PSOE, ha ganado la izquierda".

"Porque cada vez que ha gobernado el PSOE en España, a la Región le ha ido mal", según López Miras, quien ha dicho estar "centrado" en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales para que en la Región de Murcia "no pase lo mismo que a nivel nacional; que estoy seguro que no va a pasar".

A su juicio, es "excesivamente cortoplacista" el debate sobre si el PP debe hablar o no de otros partidos debido a que va a tener que alcanzar acuerdos, y cree que "las decisiones y las estrategias políticas se tienen que tomar buscando resultados sólidos y a largo plazo".

"Ahora bien, los proyectos que pretendemos liderar un gobierno, como es mi caso, tenemos que hablar de nosotros mismos, de lo que vamos a hacer, de las medidas que vamos a tomar, de las decisiones que estamos dispuestos a llevar a cabo y de cómo solucionar los problemas de los españoles, en mi caso del millón y medio de murcianos", ha puntualizado.

En su opinión, hablar de otros partidos políticos que pueden estar en un espectro político similar al suyo, hace que no esté hablando, por ejemplo, de que el PSOE "quiere recuperar el impuesto de sucesiones" que su Gobierno ha eliminado en la Región. Esto, en su opinión, "no beneficia al PP, desde luego".

Al ser preguntado por si se diferencia más de Cs o de VOX, López Miras ha afirmado que se diferencia de esos dos partidos porque es el único que tiene "un proyecto de gobierno sólido, que habla de aquello que le importa a los españoles y que tiene soluciones a los problemas de los españoles".

Además, cree que él no es quien para decir a los votantes de estas formaciones si han estado equivocados o no, puesto que han votado "de manera "responsable y legítima". No obstante, se ha mostrado convencido de que estos ciudadanos "no quieren que haya un gobierno de izquierdas o apoyado por Podemos".

"Y, hoy por hoy, está claro que la única forma de evitar que haya un gobierno socialista apoyado por Podemos, es votar al PP", según López Miras.

Ha remarcado que Cs ha sacado en la Región un resultado "algo mejor que en las últimas elecciones pero similar", pero el partido de Abascal "sí ha tenido un crecimiento importante". No obstante, cree que no hay que analizara hora "donde se han ido más votos", sino que lo importante es tener un proyecto que "defienda los intereses de los españoles y de los murcianos".

Apuesta por "no hablar de los demás", sino en centrarse en lo que en el PP "sabemos hablar y en lo que siempre hemos hecho". A este respecto, ha lamentado que a España "siempre le ha ido mal" cuando ha gobernado la izquierda, porque "ha habido crisis, desempleo y paro", de forma que han buscado al PP para "arreglar la situación".

"Nos han buscado para ayudar a los autónomos, para crear puestos de trabajo o mejorar la Educación, porque eso es lo que sabemos hacer y de eso es de lo que tenemos que hablar", según López Miras, quien cree que "no tenemos que distraernos en otros temas", aunque ha admitido que durante la última campaña electoral "quizá nos hemos distraído con la actualidad política".

VOX Y LA EXTREMA DERECHA

Al ser preguntado por si VOX es de extrema derecha, López Miras ha aclarado que "evidentemente" ni el PP ni él tienen "nada que ver" con la extrema derecha. "Yo soy un liberal de manual", ha destacado el presidente del PP regional, quien cree que no le corresponde a él situar al resto de partidos políticos.

No obstante, considera que los españoles "no quieren que nos estemos peleando por la ideología de uno u otro, sino que nos peleemos por cómo defender sus intereses".

Al ser preguntado por el hecho de que el presidente del PP, Pablo Casado, sí que sitúa la ideología de otros partidos, López Miras ha afirmado que Casado tiene todo su "apoyo, admiración y reconocimiento", pero "tienen que preguntarles ustedes a él; yo le puedo decir lo que yo hago, y yo califico a los partidos por su programa electoral y por cómo defienden los intereses de la Región".

Al ser preguntado por cómo califica a VOX mirando su programa electoral, López Miras ve que "no contiene respuestas para las necesidades de los españoles, en materia de ayudas a autónomos, sobre cómo reactivar el mercado laboral, sobre bajadas de impuestos de carácter autonómico o en propuestas para una libertad en la Educación".

Ha recordado que el Comité Ejecutivo del PP celebrado el pasado martes ya reflexionó sobre si hablar o no de otros partidos. "Reflexionamos, hubo autocrítica, más de 25 intervenciones, cada uno dijo lo que pensaba y, a partir de ahora, creo que mi obligación y mi compromiso con los murcianos es hablar de mi programa", ha aseverado.

Ha admitido que él fue el primero en tomar la palabra en el Comité Ejecutivo y dijo, en primer lugar, que la responsabilidad de los resultados es "compartida" y que "quizá nos hemos dejado llevar por la actualidad política" sin centrase en "las iniciativas que tenemos para resolver los problemas".

Asimismo, considera "sesgado y cortoplacista" el análisis que estime que el PP ha perdido 3,5 millones de votos en nueve meses. Igualmente, considera que "tenemos que centrarnos en hablar de nuestros proyecto y en lo que ofrecemos a los españoles, sin hablar de ningún otro partido político".

López Miras cree que el PP no ha tenido "giros" en los últimos meses, sino que "ha habido respuestas cada día a la actualidad política del momento y a lo que iban marcando otros partidos". Sí considera que su partido no ha sabido explicar, él mismo en primer lugar, que "la única garantía para que gobernarse el centro y el centro-derecha era votar al PP".

POSIBLE APOYO DE CS AL PSOE EN LA REGIÓN

Al ser preguntado por posibles pactos con Cs tras el 26 de mayo, López Miras ha remarcado que la formación naranja, con quien habla en la Región, "es con el PSOE". De hecho, ha asegurado que PSOE y Cs "tienen un acuerdo" e, incluso, Podemos en la Región ya ha dicho que ellos "se abstendrían" ante la posibilidad del Gobierno entre esas dos formaciones.

En cuanto a la posibilidad de incorporar a VOX en su Ejecutivo si tuviera ocasión de presidir el Gobierno de la Región, López Miras ha señalado que nombraría solo "a consejeros del PP o profesionales de reconocido prestigio afines a las ideas del Partido Popular", y eso es en lo que está "centrado" ahora mismo.

Se ha mostrado convencido de que el PP ganará las elecciones autonómicas y, a partir de ahí, ha señalado que va a poner sobre la mesa un "proyecto de Región" e invita a sumarse a "todos aquellos que defiendan los intereses de la Región" y abre las puertas "incluso al PSOE si está dispuesto a defender a la Región como yo la quiero defender".

Por otro lado, al ser preguntado por la denominada fotografía de la plaza de Colón, ha considerado que fue una manifestación "necesaria" porque respondía a un "sentimiento" y los españoles tenían "necesidad de expresarlo". Con todo, cree que la izquierda se "movilizó", pero no solo por esta foto, sino por otras iniciativas de la izquierda "visibilizando a otros partidos".